Imamo ih u svakoj sobi, a privlače samo vlagu i prašinu: Svi krivo peremo ovu stvar u kući

Dobra vijest je da postoji jednostavan i jeftin trik uz pomoć sode bikarbone i alkoholnog octa koji može pomoći da zavjese budu čišće, svježije i dulje zadrže uredan izgled.

Zašto zavjese skupljaju toliko prašine?

Zavjese djeluju poput filtra koji tijekom cijelog dana privlači čestice prašine, vlagu i nečistoće iz zraka. U prostorijama koje se slabije provjetravaju vlaga ostaje zarobljena u tkanini, što pogoduje razvoju neugodnih mirisa, a u nekim slučajevima i plijesni, piše Krstarica.com. Površinsko usisavanje ili lagano čišćenje uklanja tek dio nečistoća, dok se prašina zadržava duboko među vlaknima. Zbog toga zavjese nakon sušenja mogu biti krute na dodir i izgledati manje svježe.

Izbjegavajte pranje na visokim temperaturama

Jedna od najčešćih pogrešaka je pranje zavjesa na vrlo visokim temperaturama. Takav način pranja može oštetiti vlakna, uzrokovati skupljanje materijala i skratiti vijek trajanja tkanine. Umjesto toga preporučuje se pranje na nižim temperaturama, uz prethodno namakanje.

Trik sa sodom bikarbonom i octom

Prije nego što zavjese stavite u perilicu, potopite ih u mlaku vodu u koju ste dodali dvije žlice sode bikarbone i malo alkoholnog octa. Soda bikarbona pomaže neutralizirati neugodne mirise i ukloniti vlagu iz vlakana, dok ocat razgrađuje naslage prašine i omekšava tkaninu. Zbog toga mnogi nakon ovakvog tretmana ne koriste dodatni omekšivač.

Nemojte ih vraćati mokre na prozor

Još jedna česta pogreška je vješanje potpuno mokrih zavjesa odmah nakon pranja. Vlaga koja isparava iz tkanine može se zadržavati na prozorskim staklima i zidovima te potaknuti stvaranje kondenzacije i plijesni, osobito tijekom hladnijih mjeseci.

Najbolje ih je centrifugirati na nižem broju okretaja, a zatim objesiti tek kada su samo lagano vlažne. Otvorite prozor i omogućite dobro strujanje zraka kako bi se zavjese prirodno osušile. Uz pravilno održavanje zavjese će dulje ostati čiste, manje će privlačiti prašinu i zadržat će svjež izgled bez čestog pranja.