Imamo dokaz: Sve što znate o češkim planinarima je istina, evo snimke iz okolice Splita

Izraz "Česi u japankama" poznati je regionalni mit o turistima koji odlaze u opasna planinarenja potpuno nepripremljeni. Prema Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS), to je samo stereotip jer takvu neprimjerenu obuću nose i drugi turisti, a domaći su gorski spasioci više puta potvrdili da im je najvažnije da su ljudi na sigurnom.

Međutim friška snimka iz Žrnovnice ide u prilog spomenutom stereotipu. OK, Česi nisu u japankama, ali planinare na apsolutno neprihvatljiv način. O čemu se radi? Dva Čeha, a državljanstvo im je bilo lako pretpostaviti jer su za vrijeme uspona stalno nosili razvijenu češku zastavu, uputila su se sjevernim padinama vrha Perun i to od podnožja prema vrhu.

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"To domaćima ne bi palo na pamet"

Bili su odjeveni u uobičajenu ljetnu robu i nosili tenisice, ali oni ono što ovu priču čini posebnom je to da su oni odabrali rutu koja nikome od lokalaca niti domaćih planinara ne bi nikada palo na pamet. Radi se o "vertikalnom" i iznimno opasnom usponu od Vilara u Žrnovnici do crkvice sv. Jurja na vrhu.

Ovdje je nagib terena toliko izražen da nije rijedak slučaj da se kamenja djelovanjem najobičnije kiše znaju otkotrljati u podnožje brda. No ovaj dvojac ili nije imao vremena ili nije želio potražiti sigurnu planinarsku stazu već su se odlučili na ovu avanturu i to po ljetnoj žegi.

"Uspeli su se prilično brzo, a kada su stigli na vrh derali su se, vjerojatno su nekom u podnožju javljali da su stigli. Onda su se isto tako brzo vratili. Jako nepromišljeno, živim tu cijeli život i nikada nisam vidjela da se netko odavde pokušao popeti na vrh. To je opasno, osobito usred ljetnog dana", kazala nam je stanovnica Žrnovnice.

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