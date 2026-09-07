Imala je tek desetak godina, a u njezinu grobu pronađeno je jedinstveno arheološko blago u Hrvatskoj

Imala je između osam i deset godina kada je pokopana uz crkvu sv. Jurja u Caski kod Novalje. Uz djevojčicu, poznatu kao „Mala od Caske“, pronađeni su naušnice, prsten i pozlaćena ogrlica kakva dosad nije pronađena ni u jednom starohrvatskom grobu. Više od tisuću godina poslije njezina je priča stigla u Zagreb.

U Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu 3. rujna otvorena je izložba „Mala od Caske, Starohrvatski nakit i relikvijari s područja Novalje“, koja je prethodno predstavljena u Novalji i Zadru. Nastala je u suradnji Arheološkog muzeja Zadar, Grada Novalje i Arheološkog muzeja u Zagrebu.

„Priča „Male od Caske“ za nas nije samo priča o jednom arheološkom nalazu. To je priča o ljudima koji su u Caski živjeli prije više od tisuću godina, o njihovoj svakodnevici, običajima i ljepoti koju su stvarali“, rekla je na otvorenju pročelnica Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje Silvija Hodak Tauzer.

U vitrini su izloženi originalni predmeti pronađeni u grobu broj 7, pozlaćena ogrlica „Male od Caske“, naušnice i prsten. Upravo je taj nalaz postao polazište za strip „Mala od Caske“ autora Ivana Čondića iz Arheološkog muzeja Zadar.

Strip je nastajao oko četiri godine. Čondić prikazuje arheološka istraživanja i pronalazak groba, a kroz kratke priče pokušava zamisliti fragmente dječje svakodnevice. Na izložbi su predstavljene 32 originalne table stripa, naslovnice u olovci i akvarelu te skice.

Drugi dio izložbe donosi starohrvatski nakit i relikvijare s područja Novalje. Uz originalne nalaze predstavljene su replike nakita „Male od Caske“, replike naušnica pronađenih na brdu Košljun te dva bogata relikvijara pronađena na području Novalje. Replike je prema izvornim arheološkim nalazima izradila tvrtka ZAKS, poznati proizvođač hrvatskog tradicionalnog nakita, a fotografije nakita i relikvijara potpisuje novaljski fotograf Eugen Rebernišak. Na otvorenju je Ines Stipčić nosila repliku ogrlice „Male od Caske“.

Grad Novalja želio je da vrijedni nalazi ne ostanu samo u muzejskim vitrinama. U suradnji s Arheološkim muzejom Zadar dao je izraditi replike nakita kao suvremene suvenire koji povezuju arheološku baštinu i identitet Novalje. Replike se danas mogu kupiti u Gradskom muzeju Novalja, a dobile su i oznaku Hrvatski otočni proizvod za 2025. godinu.

„Ono što je nekoć bilo zakopano pod zemljom postalo je dio našeg života, ne samo kao vrijedan predmet, nego kao simbol identiteta i povezanosti s prostorom kojem pripadamo“, naglasila je Hodak Tauzer.

Na otvorenju je posebno istaknuta i uloga Grada Novalje te gradonačelnika Ivana Dabe, za kojeg je rečeno da pokazuje velik senzibilitet prema kulturnoj baštini. Upravo je suradnja arheologa i lokalne zajednice omogućila da nalazi iz Caske prerastu okvir arheološkog istraživanja i postanu dio suvremenog identiteta grada.

Otvorenju je nazočila i Marina Šćiran, direktorica Turističke zajednice Grada Novalje, koja kulturnu baštinu uključuje u promociju destinacijskog brenda Novalje, povezujući lokalne priče, tradiciju i suvremenu interpretaciju u sadržaje koji destinaciji daju prepoznatljiv identitet.

Na otvorenju su bile i Antonija Samaržija, ravnateljica Centra za kulturu Grada Novalje, te Margareta Škunca Čepulo, voditeljica Odsjeka za gradske naknade i društvene djelatnosti. Važnu ulogu u nastanku cijelog projekta imala je Tea Vidas, inicijatorica projekta i koordinatorica Grada Novalje, dok je projekt za Arheološki muzej Zadar koordinirao Ivan Čondić.

Organizatori izložbe su Arheološki muzej Zadar, Grad Novalja i Arheološki muzej u Zagrebu. Izložbena kustosica je Jana Kopáčková, autor stripa Ivan Čondić, autor panoa „Starohrvatski nakit i relikvijari s područja Novalje“ Grad Novalja, a grafičko oblikovanje potpisuje Srećko Škrinjarić.

Izložba je ostvarena uz financijsku podršku Grada Zagreba, a u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu može se razgledati do 7. studenoga. Ulaz je besplatan.