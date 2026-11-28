Prošlo je 14 godina od završetka jedne od najopsežnijih potraga u hrvatskoj povijesti. Tragična sudbina mlade Drnišanke i danas izaziva bol i tugu, a prije samo nekoliko dana pojavile su se nove informacije o njezinu ubojici.

Bila je maturantica, imala je samo 17 godina i život je bio pred njom. Tog 7. lipnja 2011. godine Antonia Bilić napustila je obiteljski dom u Kričkama kraj Drniša, ne sluteći da se više nikada neće vratiti. Njezin nestanak pokrenuo je jednu od najvećih potraga u povijesti samostalne Hrvatske, a sudbina djevojke mjesecima je bila u središtu pozornosti hrvatske javnosti.

Na današnji dan, 28. studenoga 2012. godine, nakon gotovo 18 mjeseci neizvjesnosti, pronađeni su njezini posmrtni ostaci na području Modruša kod Josipdola. Bio je to tragičan završetak potrage tijekom koje se cijela Hrvatska nadala sretnom ishodu.

Nestanak koji je potresao Hrvatsku

Antonia je posljednji put viđena na Čikolskom mostu kod Drniša, gdje je stopirala. Svjedoci su je vidjeli kako ulazi u kamion plave boje, a policijska istraga ubrzo je dovela do njegova vozača, Dragana Paravinje. Posljednji signal njezina mobilnog telefona zabilježen je na području Modruša, nedaleko od mjesta na kojem će poslije biti pronađeni njezini posmrtni ostaci.

Kako je Dalmacija Danas ranije pisala, Paravinja je uhićen 26. lipnja 2011. godine u Bosni i Hercegovini. Tamošnjim je istražiteljima priznao ubojstvo, no nakon dolaska u Hrvatsku promijenio je iskaz. Njegove proturječne tvrdnje dodatno su otežavale potragu za nestalom djevojkom.

Mjeseci potrage i neizvjesnosti

U potragu za Antonijom uključili su se policajci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja i brojni građani. Pretraživana su velika područja, a svaki novi trag budio je nadu da će djevojka biti pronađena. Njezina fotografija postala je prepoznatljiva diljem Hrvatske, dok je obitelj mjesecima živjela u neizvjesnosti.

Posmrtne ostatke naposljetku su uočili slučajni prolaznici. Kako je Index izvijestio 29. studenoga 2012. godine, provedena DNK analiza nedvojbeno je potvrdila identitet nestale Drnišanke. Rezultati su priopćeni javnosti na izvanrednoj konferenciji Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu.

Pronalazak je otvorio i brojna pitanja o učinkovitosti potrage jer je, prema tadašnjim medijskim izvješćima, područje na kojem su pronađeni ostaci već bilo pretraživano.

Vrhovni sud prepolovio mu kaznu

Slučaj Dragana Paravinje obilježili su dugotrajni sudski postupci i ponavljanja suđenja. Prvostupanjskim presudama izricana mu je kazna od 40 godina zatvora, no konačni sudski epilog bio je znatno drukčiji.

Vrhovni sud Republike Hrvatske 2017. godine preinačio je presudu i Paravinju osudio na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora. U kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i istražnom zatvoru, uključujući razdoblje od uhićenja u lipnju 2011. godine, o čemu je Dalmacija Danas izvijestila u rujnu 2024. godine.

Mogućnost njegova prijevremenog izlaska na slobodu posljednjih je godina ponovno izazivala zanimanje javnosti. Njegov odvjetnik Tomislav Filaković krajem 2024. godine govorio je za Jutarnji list o mogućnosti uvjetnog otpusta. Ispunjavanje zakonskih uvjeta za podnošenje prijedloga, međutim, ne znači i automatsko puštanje osuđenika na slobodu.

Prije samo nekoliko dana pojavile su se nove informacije o Paravinji

Zanimljivo je da se svega nekoliko dana uoči današnje obljetnice ponovno aktualiziralo pitanje mjesta na kojem Paravinja izdržava zatvorsku kaznu.

Portal Dubrovnik Insider 24. studenoga 2026. godine objavio je neslužbenu informaciju prema kojoj se Paravinja nalazi u dubrovačkom zatvoru. Redakcija je nadležnim institucijama uputila pitanja o njegovu mogućem premještaju i okolnostima izdržavanja kazne. Informacija u trenutku objave njihova članka nije bila službeno potvrđena.

Danas bi bila žena u tridesetim godinama

Da joj život nije nasilno oduzet, Antonia bi danas bila mlada žena u tridesetim godinama. Umjesto prilike da ostvari svoje snove, njezino je ime ostalo trajno povezano s jednim od najpotresnijih kaznenih slučajeva u novijoj hrvatskoj povijesti.

Generacije koje su pratile višemjesečnu potragu i danas pamte lice djevojke iz Kričaka. Prošlo je 14 godina od pronalaska njezinih posmrtnih ostataka, ali tragična sudbina Antonije Bilić nije zaboravljena. Ona ostaje i bolan podsjetnik na posljedice nasilja nad ženama i djevojkama.