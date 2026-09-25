Ima samo 23 godine, a proglašena je najboljom policajkom u Solinu: "Najteže je gledati razorene obitelji"

Ima tek 23 godine, radi u policijskoj patroli, svakodnevno izlazi na intervencije, a među najtežim dijelovima svog posla izdvaja slučajeve nasilja u obitelji. Matea Maleš ove je godine ponijela priznanje za najbolju policijsku službenicu u Solinu.

Ususret Danu policije i blagdanu svetog Mihovila, zaštitnika policajaca, za nju je danas u Gradskoj upravi organiziran prijem kod solinskog gradonačelnika Dalibora Ninčevića.

No Matei je možda važnije od samog priznanja to što su njezin rad prepoznali ljudi s kojima svakodnevno radi.

„Najprije želim zahvaliti svojim rukovoditeljima što su me predložili za ovo priznanje, ali i svojim kolegama koji su uvijek uz mene jer ovaj posao je timski rad. Ovo priznanje sigurno će mi biti motivacija za daljnji rad“, kazala je.

"Bude dana kada ti je nekoga žao i teško ti je to gledati"

Matea radi kao policijska službenica temeljne policije, u patroli, što znači da je upravo ona među policajcima koji su svakodnevno u neposrednom kontaktu s građanima.

Posao je vodi od narušavanja javnog reda i mira i suzbijanja zlouporabe droga do prometne sigurnosti, no jedna vrsta intervencija posebno joj teško pada.

„Nažalost, najčešće je nasilje u obitelji“, govori.

Ne pokušava uljepšavati posao koji je izabrala.

„Bude dana kada je teško, kada ti je nekoga žao i kada ti je teško to gledati. Ali kada pomogneš ljudima, na kraju dana ti je drago što si nekome pomogao, barem malo“, kaže.

Upravo su intervencije zbog obiteljskog nasilja ono što izdvaja kao najteži dio posla.

„Gledaš te, ajmo reći, razorene obitelji u kojima stvari ne funkcioniraju najbolje. To je najteže“, kaže Matea.

Kolege o Matei: „Ima sposobnost smiriti ljude“

Da priznanje nije stiglo slučajno, govore i njezini nadređeni.

Matea je, kažu, među kolegama prepoznata ne samo po načinu na koji obavlja policijski posao nego i po ljudskom pristupu.

Posebno ističu njezinu smirenost tijekom intervencija.

„Ima veliku dozu ljudskosti, a posebno tu smirenost na intervencijama. Kada bi netko drugi možda postupio drugačije i išao odmah, što se kaže, na prvu, ona ima sposobnost smiriti ljude, pa i same počinitelje prekršaja. Onda sve prođe puno lakše“, kazano je prilikom prijema.

„To je jednostavno poziv koji osjetiš“

A kako se djevojka od 23 godine uopće odluči za policijsku uniformu?

Matea nema neku veliku priču o trenutku u kojem je donijela odluku. Kaže da je želja jednostavno bila tu.

„Nije me ništa natjeralo. To je jednostavno nekakav poziv koji osjetiš u sebi i nema neko objašnjenje. Jednostavno osjetiš tu želju“, govori.

U obitelji ima policajca, ali kaže da nije bilo nagovaranja da krene istim putem.

Danas joj je najvažnija upravo ona strana policijskog posla koju građani često ne vide.

„Benefit ovog posla je što pomažemo ljudima. Na kraju dana osjećaš se dobro jer si nekome mogao pomoći“, kaže.

Za sada želi nastaviti raditi u patroli, gdje se najviše susreće s građanima, a s vremenom priželjkuje i napredovanje.

Priznaje i da predrasude prema ženama u policiji nisu potpuno nestale.

„Kako kada. Nekada ih nema i ima poštovanja, a nekada ima malo predrasuda. Ali sve je to okej“, kaže.

A kada je pitaju što joj je najveća strast u poslu, odgovor 23-godišnje policajke zapravo je jednostavan:

„Pomaganje ljudima. Da smo uvijek tu na usluzi građanima.“

Ninčević: „Ovo nije priznanje samo Matei“

Gradonačelnik Dalibor Ninčević kazao je kako Grad Solin tradicionalno ususret blagdanu svetog Mihovila odaje priznanje policijskim službenicima, a ove godine izbor je pao na Mateu.

„Na taj način ne dajemo priznanje samo pojedincu. Odajemo zahvalnost svim policijskim službenicima koji svakodnevno rade na sigurnosti građana, očuvanju imovine i sigurnosti grada“, rekao je Ninčević.

Posebno je istaknuo suradnju Grada i Policijske postaje Solin, koja, kaže, dolazi do izražaja i tijekom velikih manifestacija poput proslave Male Gospe i Dana grada, kada u Solin dolazi velik broj ljudi.

„Koristim priliku čestitati Matei, a preko Matee i svim policijskim službenicima njihov Dan policije i blagdan svetog Mihovila, uz želju da ih njihov svetac čuva i da imaju što manje ovog zahtjevnog posla“, poručio je Ninčević.