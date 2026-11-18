Kaštela imaju još jedan razlog za ponos! Osamnaestogodišnja Sara Juras ostvarila je izniman uspjeh na međunarodnom frizerskom natjecanju CMC Malta, održanom 14. i 15. studenoga, osvojivši drugo mjesto u kreativnoj kategoriji Fantasy Style. U konkurenciji natjecatelja iz šest država mlada Kaštelanka predstavila je zahtjevnu i vizualno upečatljivu kreaciju koja je rezultat višemjesečnih priprema, velikog strpljenja i želje da vlastite ideje pretvori u nešto posve drukčije od svakodnevnih frizura.

Sarin uspjeh posebno je zanimljiv zbog činjenice da je riječ o djevojci koja je tek na početku profesionalne karijere, ali je već pokazala koliko se znanjem, upornošću i kreativnošću može postići. Na svojem prvom velikom međunarodnom natjecanju predstavila je frizuru izrađenu od čak 372 zasebna elementa, u pet različitih boja, za koju je utrošila približno 1.300 grama kanekalon kose. Na pripremi kreacije radila je puna tri mjeseca, a uloženi trud nagrađen je drugim mjestom u kategoriji koja posebno cijeni originalnost, umjetnički dojam i tehničku izvedbu, piše Portal grada Kaštela.

Sve je počelo pletenicama za džeparac

Sarino zanimanje za frizerstvo počelo je mnogo prije prvog velikog međunarodnog priznanja. Još kao osnovnoškolka izrađivala je pletenice od umjetne kose u različitim bojama, a svojim je radom uspijevala zaraditi i prvi džeparac. Ono što je u početku bilo povezano s dječjom znatiželjom i kreativnošću postupno se pretvorilo u ozbiljno zanimanje, pa je odlučila nastaviti obrazovanje u frizerskoj struci i razvijati svoje praktične vještine.

Nakon završetka školovanja zaposlila se u frizerskom salonu Cik Cak u Kaštel Štafiliću, gdje radi uz mentorstvo Ivane Ćujić Bogić. Upravo je povezivanje svakodnevnog rada u salonu, dodatnih edukacija i vlastitog kreativnog istraživanja omogućilo mladoj frizerki da razvije prepoznatljiv interes za zahtjevnije i umjetnički oblikovane frizure. Njezin primjer pokazuje kako obrtnička zanimanja mladim ljudima mogu pružiti širok prostor za razvoj, međunarodnu suradnju i profesionalno napredovanje.

Frizura koja prkosi gravitaciji

Kategorija Fantasy Style na natjecanju na Malti omogućuje frizerima da izađu iz okvira klasičnih svečanih i svakodnevnih frizura. Riječ je o kreativnom području u kojemu su važne neobične forme, boje, konstrukcija i umjetnički dojam, a frizura ne mora biti namijenjena svakodnevnom nošenju. Upravo je takav pristup odgovarao Sari, koja je željela stvoriti nešto veliko, izražajno i tehnički složeno.

Njezina kreacija zahtijevala je višemjesečno oblikovanje velikog broja zasebnih dijelova. Ukupno 372 elementa trebalo je izraditi i uklopiti u jedinstvenu kompoziciju, pri čemu je posebnu pozornost posvetila bojama, ravnoteži i ukupnom izgledu. Činjenica da je za izradu korišteno čak 1,3 kilograma umjetne kose dovoljno govori o zahtjevnosti cijelog pothvata. Rezultat je bila avangardna frizura koja je na međunarodnom natjecanju privukla pozornost i donijela joj vrijedno priznanje.

Znanje je stjecala i u Italiji, Španjolskoj i Portugalu

Iako ima tek 18 godina, Sara već iza sebe ima niz stručnih edukacija i praktičnih iskustava. Svoje je frizerske vještine usavršavala kod različitih stručnjaka, a sudjelovala je i u međunarodnim obrazovnim programima, uključujući edukacije u Italiji, Španjolskoj i Portugalu. Takva iskustva omogućila su joj upoznavanje novih tehnika i trendova te razmjenu znanja s ljudima iz različitih dijelova frizerske industrije.

Posebno je zanimljiva i njezina povezanost sa splitskim Praznikom cvijeća, na kojem već nekoliko godina izrađuje frizure za modne revije u Dioklecijanovim podrumima. Sudjelovala je i u drugim modnim i društvenim događanjima, a svoja je znanja već imala priliku prenijeti učenicima Obrtničke škole u Splitu. Takav profesionalni put pokazuje da uspjeh na Malti nije došao slučajno, nego kao rezultat kontinuiranog rada i spremnosti na usvajanje novih znanja.

Veliko priznanje na početku karijere

Osvajanje drugog mjesta na međunarodnom natjecanju za Saru predstavlja veliko profesionalno priznanje, ali i poticaj za daljnji rad. Sudjelovanje na manifestaciji CMC Malta, koja je okupila natjecatelje iz šest država u ukupno 13 kategorija, pružilo joj je priliku da svoj rad predstavi međunarodnom stručnom okruženju. Posebnu vrijednost uspjehu daje činjenica da je riječ o njezinu prvom velikom međunarodnom natjecanju, na kojem je već uspjela ostvariti rezultat vrijedan pozornosti.

Priča mlade Kaštelanke potvrđuje da se i iz lokalne sredine može ostvariti međunarodni uspjeh, osobito kada se talent poveže s predanim radom, edukacijom i podrškom mentora. Sara Juras tek je na početku svojeg profesionalnog puta, a priznanje osvojeno na Malti pokazuje da u Kaštelima stasava nova generacija kreativnih i ambicioznih obrtnika koji imaju znanje i sposobnost predstaviti svoj rad izvan granica Hrvatske.