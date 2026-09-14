Ima samo 18 godina, a na Braču je spasio život 76-godišnjakinji: "Bila je plava i iscrpljena, držala se za mol"

18-godišnji vatrogasac iz Pakoštana Ivan Vučkov spasio je život 76-godišnjoj ženi tijekom požara na otoku Braču. Žena je bila životno ugrožena, ali je danas stabilno. Nalazi se u splitskom KBC-u te je se intenzivne premještena na pulmologiju.

Ivan je ispričao za RTL Danas kako je izgledalo dramatično spašavanje žene iz mora.

Kako je to izgledalo, kako ste pomogli ženi?

- Dok smo gasili kuću, taman smo otkidali prozore da možemo lakše ugasiti. Malo sam se udaljili i čuli glas. Vidio sam da dolazi s mola. Kad sam došao dolje ugledao sam ženu koja više nije imala snage dignuti se.

Došao je kolega iz DVD-a Supetar i izvukli smo je iz mora. Pitao sam ju je li s nekime ili sama, na što nam je rekla da je sama, da je pokupila knjige iz kuće i da ju je muž tu poslao. Muž je cijelo vrijeme bio s nama jer je gorjela njegova kuća.

Gdje je bila?

- U moru je bila, držala se za mol i kad je skupila snagu, zvala je pomoć. Prije nije imala snage. Bila je jako plava i izmorena. Izgledala je jako iscrpljeno.

Gdje je prije bila?

Ona je bila u brodu i kako je dolazio plamen, skočila je i bila u moru.

Bojala je da se ne zapali?

- Vjerojatno se bojala velikog plamena pa je skočila.

Na kraju je bila pothlađena, je li rekla koliko je dugo bila u moru?

- Otkad je krenuo požar i otkad ju je muž poslao. Vidjela je da je sve van kontrole i skočila je u more da ne dođe do većih ozljeda. Jedini način da se obrani je bilo da skoči u more.

Koja je onda procjena, koliko je provela vremena u moru?

- Mi smo došli gore sat, možda i više ili manje. Kad smo mi već gasili, bila je dolje. Mi je nismo ni čuli prvo, nego tek kad smo došli skroz dolje. Ne znam točno.

Koliko godina imate?

- Imam 18 godina.

Bili ste u poziciji da spašavate ljudski život. Kako se sad osjećate kad znate da ste nekome pomogli? Došla je informacija iz bolnice da je gospođa bila kritično, a sad je bolje.

- To je lijep osjećaj, još kad ti netko kaže hvala poslije svega... Lijep je osjećaj.

Koliko ste proveli vremena na požaru? Vaši kolege se i sad tamo izmjenjuju.

- Krenuli smo dolje u noći s petka na subotu u dva sata ujutro. Krenuli smo prvim trajektom u pet, a počeli smo raditi oko sedam sati.

Ovo je bio jedan od većih požara, vjerojatno najveći u sezoni na našoj obali. Kako ste vi to skupa doživjeli, što vam je bilo najupečatljivije i najzahtjevnije?

- Ovo mi je prva godina. Uz dobru ekipu i dobrog zapovjednika ništa nije teško.

Što je na požaru bilo najteže za vatrogasce?

- Bio je jak vjetar koji je okretao vatru na ovaj pa onaj dio. Nije baš bilo lako.

Osim te žene, je li bilo drugih ljudi kojima ste pomagali?

- Kad smo došli u Milnu, tamo smo pomagali ljudima da im se ne zapale kuće. Kad smo to sve vidjeli, bilo je jako kritično. Ali uz dobru ekipu i dobrog zapovjednika ništa nije problem.

Kažu za vas da ste heroj. Kako se vi osjećate?

- Ne znam što bih rekao, nije mi baš drago što sam ženu tako našao, ali u neku ruku je dobro što sam uspio pomoći. Sreća da je bilo još nekoga tko mi je pomogao, nisam bio sasvim sam. Ima netko tko će ti uvijek pomoći, kolege su tu tako da nema straha.