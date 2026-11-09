Ima li posebnije priče? Bio je u komi 52 dana, ostao bez vida i udova, a za vikend se oženio za ljubav svog života

Lijepa i emotivna vijest razveselila je brojne Dalmatince! Josip Milković iz Vrlike oženio je svoju voljenu Teu, a snimku njihova vjenčanja podijelili su njegovi kolege s Televizije Jadran. Njihova ljubavna priča posebno je dirljiva zbog svega što je Josip prošao tijekom posljednjih deset godina, ali i zbog njegove ustrajnosti, obrazovanja i želje da svojim radom pomogne drugima.

„Oženio se naš Josip!“, poručili su s TV Jadrana, uz čestitke mladencima. Josip je gledateljima te televizije poznat kao voditelj emisije posvećene osobama s invaliditetom, u kojoj otvara važne životne teme i daje prostor ljudima čija iskustva često nisu dovoljno zastupljena u javnosti.

Nesreća koja mu je promijenila život

Josip je u travnju 2016. godine, kao 22-godišnji polaznik časničke škole, teško stradao tijekom vojne vježbe na poligonu Cerovac pokraj Karlovca. U eksploziji je izgubio obje šake i vid, a zbog teških komplikacija naknadno mu je amputirana lijeva noga. U komi je proveo čak 52 dana, nakon čega je uslijedio dugotrajan i zahtjevan oporavak.

Unatoč teškim posljedicama nesreće, Josip je nastavio graditi svoj život. Posvetio se obrazovanju, završio studij psihologije na Sveučilištu u Zadru te svojim javnim djelovanjem počeo pomagati drugima. Njegova predanost prepoznata je i priznanjem Ponos Hrvatske, a danas na TV Jadranu kroz vlastitu emisiju progovara o izazovima, pravima i svakodnevici osoba s invaliditetom.

Tea je postala važan dio njegova života

Josip je o svojoj ljubavi prema Tei govorio i ranije, gostujući u emisiji „Zašto vjerujem“ Hrvatskoga katoličkog radija. Tada je ispričao koliko mu je susret s njom značio te istaknuo da mu je vjera bila važan oslonac tijekom životnih iskušenja. Teu je opisao kao osobu koja ga čini boljim čovjekom i s kojom želi graditi zajedničku budućnost.

Ta je budućnost sada dobila posebno lijep početak. Josip i Tea izrekli su svoje sudbonosno „da“, okruženi ljubavlju i veseljem, a njihova je sreća razveselila i kolege s televizije.

Emotivna čestitka s TV Jadrana

„Dragi Josipe i Tea, neka vam ljubav bude snaga u svim životnim izazovima, oslonac u teškim trenucima i razlog za osmijeh svakoga dana. Od srca vam želimo puno sreće, zajedništva i ljubavi! Čestitamo mladencima!“, poručili su s TV Jadrana.

Čestitkama se pridružuje i Dalmacija Danas, uz najljepše želje Josipu i Tei za dug, sretan i ljubavlju ispunjen zajednički život.