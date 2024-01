IMA LI NADE ZA ZIMU? Danima će nas pratiti "gnjila" južina i toplina. Točno na blagdan Tri kralja stižu ciklona i početak jake promjene vremena

Uz natprosječnu toplinu ušli smo u 2024. godinu. Tako su jučer, prvog dana siječnja, temperature zraka u najtoplijem dijelu dana dosezale iznimno toplih 17 stupnjeva Celzijusa.

Loše vijesti za ljubitelje normalnih zimskih temperatura je ta da će nas natprosječna toplija i "gnjila" južina pratiti cijelu tjedan. Dobra je da se vidi kraj takvom vremenu i da će krajem nedjelje do nas stići znatno hladniji zrak.

Ipak, niti taj problem vjerojatno neće označiti dolazak ekstremno niskih temperatura ili snijega uz obalu.

Utorak donosi djelomično sunčano i suho vrijeme. Navečer na krajnjem sjeveru Dalmacije može biti slabe kiše. U prvom dijelu dana puhat će sjeverozapadnjak koji će u početku prema otvorenom moru biti umjeren do pojačan. Navečer će zapuhati i jačati jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od 0°C ponegdje u Zagori do 10°C ponegdje na otocima. Najviše dnevne temperature od 10 do 16°C.

U srijedu umjereno do znatno oblačno. Iako će veći dio dana biti suho, povremeno će biti slabe kiše. Puhat će umjereno do pojačano jugo, ponegdje na moru jako. Minimalne jutarnje temperature zraka od 5°C ponegdje u Zagori do 13°C ponegdje na otocima. Najviše dnevne temperature od 11 do 17°C.

U početku će u četvrtak još biti oblačnije, povremeno uz kišu. Već tijekom jutra sa zapada će oborine prestati, a postupno će se i razvedriti, najkasnije na jugu. Jugo će puhati još samo u noći. Ujutro će zapuhati umjerena tramontana na moru s jakim udarima, slabit će prema kraju dana i navečer. Jutro će biti toplo, najviše dnevne temperature zraka od 12 do čak 18°C ili 19°C.

Petak će u početku biti djelomično sunčan i suh. Popodne postupno naoblačenje, a navečer je mjestimice moguća kiša, osobito na moru. Tijekom jutra će zapuhati jugo koje će danju naglo jačati, a navečer će biti jako s olujnim udarima. Jutro će biti osjetno hladnije u odnosu na posljednja dva dana, danju toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 13 do 18°C.

U blagdansku subotu (Tri kralja) će utjecaj duboke sredozemne ciklone s centrom nad Italijom dodatno ojačati. Zbog toga će biti pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će pasti preko 30 litara kiše po metru kvadratnome. Puhat će jako do vrlo jako jugo s olujnim udarima koji će ponegdje na moru prelaziti 100 km/h. Temperature cijelog dana neće puno varirati i bit će znatno više od normale za dio godine, većinom od 13 do 18°C.

Vrlo promjenjivo bit će i u nedjelju, povremeno uz kišu i grmljavinske pljuskove. Prema kraju dana kiša će prijeći u snijeg isključivo u planinama iznad 1500 metara. Jugo će naglo slabiti, navečer i prestati. I dalje toplo, ali manje nego u subotu s najvišim dnevnim temperaturama od 11 do 16°C. Navečer će malo zahladiti.

Promjenjivo i još malo hladnije bit će u ponedjeljak. Od utorka će vjerojatno biti stabilnije i znatno hladnije. Stići će temperature zraka primjerene dijelu godine.