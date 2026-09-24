Ilegalni priključci tresu splitski ViK, oglasio se Skoko: ‘Zašto će u Splitu voda poskupjeti?’

Splitski gradski vijećnik Igor Skoko oglasio se povodom slučaja ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu koje su, prema dosad objavljenim informacijama, izvodili zaposlenici splitskog Vodovoda i kanalizacije. U objavi je iznio niz kritika na račun gradske vlasti i uprave ViK-a te slučaj povezao s najavljenim rastom cijene vode.

Prema informacijama koje je objavio Jutarnji list, interni nadzor ViK-a utvrdio je da su na najmanje tri lokacije u Kaštelima i Trogiru obavljani ilegalni radovi priključenja na vodovodnu mrežu. Radnici su, prema tim navodima, koristili službena vozila, a direktor ViK-a Ivica Perić potvrdio je da je jedan djelatnik premješten na drugo radno mjesto, dok su četvorica dobila opomene pred otkaz.

Skoko je slučaj iskoristio za kritiku gradonačelnika Tomislava Šute, HDZ-a i uprave komunalne tvrtke.

„Ne znam jeste li upratili najnoviji Šutin skandal. Znam, toliko ih je da je to teško sve popratiti“, napisao je Skoko.

U nastavku tvrdi kako su zaposlenici ViK-a „na crno“ priključivali objekte na vodovod koristeći resurse tvrtke, a pritom evidentirali i prekovremene sate. Objavljene informacije doista navode da su sporni radovi obavljani službenim vozilima te da su radnici evidentirali prekovremene sate, dok su priključci navodno bili izvedeni bez vodomjera.

Skoko posebno kritizira sankcije prema uključenim zaposlenicima.

„Nitko od uključenih otkaz nije dobio. HDZ-ov direktor Ivica Perić dao im je papir na kojem piše opomena pred otkaz“, naveo je vijećnik.

Perić je aktualni direktor Vodovoda i kanalizacije Split, prema službenim podacima tvrtke.

Skoko je u objavi otišao i korak dalje te ustvrdio kako će troškove takvih nepravilnosti u konačnici snositi građani kroz račune za vodu. Njegovu tvrdnju da su sporni priključci razlog budućeg poskupljenja vode zasad treba promatrati kao političku tvrdnju – iz dostupnih službenih podataka ViK-a ne proizlazi potvrda takve uzročno-posljedične veze. ViK navodi da cijenu vode čini više stavki, među kojima su troškovi vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, naknade Hrvatskim vodama te naknada za razvoj.

Na kraju objave Skoko je građane pozvao da potpišu peticiju protiv poskupljenja i, kako navodi, zapošljavanja na „izmišljenim radnim mjestima“.