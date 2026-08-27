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Igrači Hajduka prekinuli press-konferenciju, Garica se ispričao na neredu

Igrači su izišli iz svlačionice i polijevali trenera te zapjevali: "Ja te volim, Hajduče!"
slavlje svlačionica hajduk

Hajduk je izborio plasman u Konferencijsku ligu! Bijeli su nakon velike drame i produžetaka na gostovanju svladali poljski Raków rezultatom 3:2 te tako izborili europsku jesen. Ovo će Hajduku biti prvi nastup u glavnoj fazi nekog europskog natjecanja nakon čak 16 godina. Posljednji put Bijeli su europsku jesen igrali u sezoni 2010./2011., kada su nastupili u skupini Europske lige.

Prilikom davanja izjave za medije, igrači su došli iz svlačionice i prekinuli presicu, polijevali Garciju pićem i počeli vikati "Ja te volim, Hajduče!"

Garcia se, vidjevši "nered", odmah ispričao domaćinima: "Ispričavam se, ali ljudi iz Splita i Hrvatske znaju što ovo znači za igrače. Oni su konstantno pod pritiskom, no vidjeli ste da su to sve mladi dečki. Najdublje se ispričavam na neredu."

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