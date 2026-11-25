Hajduk u četvrtak s početkom u 21 sat igra protiv belgijskog Sint-Truidensea, četvrtu utakmicu u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Hajduk je u prva tri ogleda u Konferencijskoj ligi upisao pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, a poražen je na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru. Bijeli s trenutnih šest bodova drže 13. poziciju na tablici Konferencijske lige.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio igrač Sint-Truidensea Samed Baždar odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako se osjećate?

Osjećam se dobro, moj je posao pomagati momčadi s golovima jer sam napadač, a ako niste najbolji, ljudi to prepoznaju.

Kako ste zadovoljni novim trenerom?

Sretan sam s energijom koju je donio, vidjet ćemo kako će biti sutra.