Igor Štimac otvoreno o ulasku u politiku: "Ne mogu mirno promatrati raspad društva"

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i nekadašnji trener Zrinjskog Igor Štimac gostovao je u hercegovačkom Slobodnom podcastu, gdje se nije zadržao samo na nogometnim temama. Govorio je o političkoj situaciji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, odnosima među narodima, hrvatskim političkim strankama, položaju Hrvata u BiH, a otkrio je i da već nekoliko godina ozbiljno razmišlja o vlastitom političkom angažmanu.

Kako prenosi Hercegovina.info, Štimac je stanje u Bosni i Hercegovini opisao vrlo kritično, ocijenivši da je riječ o zemlji koja je daleko od normalnog funkcioniranja.

„Ona ni sama ne zna što je danas“, rekao je Štimac, dodajući kako bez međusobnog poštovanja među narodima nema ni napretka.

„Ako nećeš pokazati respekt prema onima s kojima živiš, pa to ne ide“, poručio je.

„Glasna manjina vuče društvo, a tiha većina šuti“

Štimac smatra da jedan od ključnih problema leži u nedostatku međusobnog poštovanja, ali i u tome što, prema njegovu mišljenju, „glasna manjina vuče cijelo društvo u svom pravcu, a tiha većina šuti“.

Govoreći o posljedicama politike na ovim prostorima, ustvrdio je kako su njezinu cijenu najviše plaćali obični ljudi.

„Politika je dogovarala, pregovarala i odlučivala, narod je ginuo i stradao, a iza ruševina ostala je mržnja koju je teško izbrisati“, kazao je.

Osvrćući se na političku situaciju u BiH, Štimac je poručio kako smatra da je potrebna potpuna generacijska smjena.

Ako se tijekom posljednjih 20 ili 30 godina ne vidi napredak, kaže, tada bi postojeće političke strukture trebali zamijeniti „novi, mladi i razumni ljudi“ koji neće prvenstveno gledati stranačku pripadnost.

Kritike je uputio i HDZ-u BiH te SDA, za koje tvrdi da su stvorili sustav snažne ovisnosti ljudi o strankama.

„Velike stranke, SDA s jedne strane i HDZ s druge, stvorile su puno dužničkog ropstva unutar samih stranaka koje veže ruke mnogim ljudima koji su osigurani kroz poslove u javnim ustanovama, situirani na određeni način“, rekao je.

Prema njegovu mišljenju, takav položaj ljudima ne pruža stvarnu sigurnost, već ih drži u „stranačkoj stezi“.

Štimac potvrdio da razmišlja o politici

Jedna od zanimljivijih tema razgovora bila je mogućnost Štimčeva ulaska u hrvatsku politiku. Na izravno pitanje vidi li se u politici odgovorio je kratko: „Mogu.“

Potom je otkrio kako ta ideja nije nova.

„Duže od tri godine u meni se lomi dosta toga po pitanju moje ambicije uključivanja u politiku. Nisam od onih koji mogu mirno promatrati raspad društva, degradaciju čovjeka, nestručnost koja napreduje i laži koje nam se svakodnevno serviraju“, kazao je.

Štimac je potom iznio svoje viđenje Hrvatske, identiteta i odnosa prema braniteljima i nacionalnim simbolima.

„Govorim ti o Hrvatskoj koja prolazi jednu katarzu. Hrvatskoj koja je katolička zemlja, koja bi trebala na vrlo konkretan način štititi vrijednosti i identitet svoj, koja to ničim ne čini“, rekao je, kritizirajući pritom odnos prema braniteljima i ljudima koji domoljublje iskazuju kroz pjesmu i hrvatsku zastavu.

Štimac je vrlo oštro govorio i o antifašizmu te odnosu prema hrvatskoj povijesti, iznoseći niz tvrdnji i vlastitih političkih ocjena.

„Mi koji ne prihvaćamo taj antifašizam koji nam se gura na nos iz dana u dan, iz obljetnice u obljetnicu, bivamo nazivani fašistima. Do te mjere je otišlo. Ovo mora doći u kraj. Na ovaj način se ne može“, kazao je.

U nastavku je iznio i tvrdnju da je „srpski kapital“ preuzeo velik broj hrvatskih medija, ne navodeći pritom konkretne podatke kojima bi je potkrijepio.

Govoreći o političkim strankama u Hrvatskoj, platformu Možemo nazvao je „sektom“ te ustvrdio da je „poražavajuće djelovala na izgled Zagreba“.

Kritizirao je i aktualnu Vladu i pojedine ministre, za koje smatra da se ne vode vrijednostima koje on povezuje s „istinskim HDZ-om“.

„Tu očito mora doći do promjena korjenitih“, poručio je.

Oštar je bio i prema predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu.

„To je jedan cinik. Čovjek koji je više štete napravio poštenom srpskom narodu ovdje nego koristi, a uporno djeluje kontra hrvatske države“, rekao je Štimac.

Kako zamišlja političku alternativu?

Govoreći o mogućnosti stvaranja nove političke opcije, Štimac smatra da su dosadašnje „treće opcije“ često završavale pod utjecajem velikih stranaka.

Drugačiji rezultat, prema njegovu mišljenju, moguć je okupljanjem neovisnih ljudi koji iza sebe već imaju konkretne rezultate.

„Rezultat se po meni može dogoditi onda kada se stvori jedna kvalitetna, suverena lista ljudi koji su neovisni i nezavisni, koji iza sebe imaju rezultate i kojima je jedini cilj budućnost hrvatske mladosti i opstojnost hrvatske države i njezinih vrijednosti“, kazao je.

Dio razgovora bio je posvećen odnosu Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Štimac smatra da se Hrvatska mora aktivno baviti položajem tamošnjih Hrvata.

„Hrvatska se mora petljati zato što ima ugovornu obvezu štititi interes hrvatskog naroda“, rekao je, pozivajući se na Washingtonski i Daytonski sporazum.

Govoreći o izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH te političkim prijeporima oko Željka Komšića i Slavena Kovačevića, ustvrdio je kako oni, prema njegovu mišljenju, ne predstavljaju Hrvate.

Za Kovačevića je rekao:

„On ničim ne predstavlja hrvatski narod. Najadekvatnije bi bilo da se kandidira u kategoriji 'Ostali' pa neka oni glasaju za njega ako im se sviđa. Ali on ne može biti predstavnik hrvatskog naroda.“

„Hrvati mogu biti značajan faktor uspjeha BiH“

Štimac je istaknuo i gospodarski doprinos hrvatskih poduzetnika u Bosni i Hercegovini, posebno spominjući Ljubuški, Grude, Posušje i Široki Brijeg.

„Kad vidiš sve te firme i uspješne ljude, oni su generatori jedne Bosne i Hercegovine koja treba ići prema Europi, a ne ostati zabačena i vraćati se u prošlost“, kazao je.

Zaključio je kako hrvatski narod može biti „značajan faktor uspjeha buduće Bosne i Hercegovine“.

Kratko i o Zdravku Mamiću

Pred kraj razgovora Štimac je ponovno potvrdio da još uvijek razmatra mogućnost ulaska u politiku.

„Lomim u sebi tu ambiciju koja postoji u meni oko političkog angažmana“, ponovio je.

Upitan o odnosu sa Zdravkom Mamićem, odgovorio je da su „okej“ te kazao kako mu je nakon nedavne smrti majke izrazio sućut. Dodao je kako mu je žao zbog nekih Mamićevih posljednjih javnih istupa, ali temu nije želio dalje komentirati.

„Ne bih o tome“, zaključio je.