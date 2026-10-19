Igor Štimac bez dlake na jeziku: "Budite pametni, provjetrite redove i ne dajte neprijateljima naše krvlju stvorene zemlje novi prostor za optužbe!"

Nakon Torcidina kortea i novih policijskih postupanja,oglasio se bivši hrvatski reprezentativac i trener Igor Štimac opširnom objavom na Facebooku koja će zasigurno izazvati brojne reakcije.

Štimac je osudio sporna skandiranja, ali i žestoko kritizirao političare, medije te način na koji se, prema njegovu mišljenju, pristupa cijelom slučaju. Nije štedio ni Torcidu, kojoj je zamjerio niz postupaka iz prošlosti.

Već je na početku objave poručio kako je riječ o, prema njegovim riječima, 'specijalnom ratu Vučića i domaćih izdajnika protiv RH i čistoj gluposti Torcide'.

- Vodi se žestoka rasprava po portalima, WhatsApp grupama, kafićima i trgovima diljem zemlje.

Nije tajna kako nisam u “ljubavi” sa pojedincima iz Torcide koji imaju svoje ime i prezime, ali ovo nije vrijeme prebrojavanja krvnih zrnaca.

Ova situacija kao i svaka druga zahtijeva istinu i ništa više.

A mi domoljubi ne smijemo dozvoliti da nam je ponovo isti pišu i potom nam sude.

Glupost ideje onog koji je režirao korteo i poveo skandiranje Hitleru , Aushwitzu i spominjao Anne Frank samo dokazuje nisku razinu razumijevanja kritičnosti stanja u našem društvu, pogotovo nakon incidenta sa svastikom prije nekoliko godina - napisao je.

Istaknuo je kako takve postupke treba prepustiti nadležnim institucijama, ali ih je istodobno pozvao da sagledaju širi kontekst navijačkog ponašanja i ne donose ishitrene odluke pod pritiskom javnosti.

Pohvale Torcidi, ali i ozbiljne zamjerke

U nastavku objave Štimac je podsjetio na doprinos pripadnika Torcide tijekom Domovinskog rata, istaknuvši kako je 27 njezinih članova položilo život za Hrvatsku. Pohvalio je i humanitarne akcije, dobrovoljno darivanje krvi, sudjelovanje u gašenju požara te navijačke koreografije.

- To ćemo ostaviti institucijama države. Sugeriram im da sve sagledaju realno i dubinski upoznaju “navijački folklor” prije donošenja bilo kakvih ishitrenih odluka pod pritiskom ovih svesrpskih mainstream medija u RH.

Neka se zapitaju zašto je histerija stvorena isključivo u RH i Srbiji ?! Zašto je korteo kao i nogometna utakmica u ostalom svijetu prihvaćen kao medjusobno nadmetanje navijačkih skupina i ništa više?!

Jedno je sigurno:

Hrvatska i Izrael su prijateljske države , a Hrvati i Židovi prijateljski narodi. Torcida 1950 Medju prvima su se priključili ZNG-u i stali u obranu zemlje. 27 pripadnika Torcide položilo je svoj život na oltar domovine.

Poznate su hvale vrijedne akcije Torcide u darivanju krvi, gašenju požara i spremnosti na zajedništvo sa ostalim domaćim “protivničkim” udrugama navijača kada se treba braniti čast branitelja i očuvanje sjećanja na stradale u domovinskom ratu.

Impresionirali su nas bezbroj puta svojim koreografijama i repertoarom pjesama voljenom klubu I “vatrenima”.

Za to im kapa do poda, duboki naklon!

No, kao što svi imamo odredjene mane , ni oni nisu izolirani slučaj.

Do sada su uvodili kodekse ponašanja svima u društvu i djelovali kao odredjeni korektiv , ali izostala je jedino vlastita odgovornost prema iskrenoj ljubavi klubu u koji se kunu, izražena u milijunima eura štete načinjene tijekom godina i suspenzija koje je klub kroz svoju povijest doživio uslijed njihovog štetnog ponašanja. Dozvoljavaju sebi fizičke obračune sa neistomišljenicima, javne prijetnje članovima gradskog vijeća ( pamet u glavu ili će glave letit ) , tuku vlastite igrače kada po njihovom mišljenju ne daju na terenu ono što se od njih očekuje.

Posebno je interesantna njihova impotencija spram nepodnošljivo loših rezultata kluba od kada se vodi po njihovom narodnom modelu posljednjih 15 godina - ni traga transparentu UPRAVA ODLAZI , a pamtimo ga iz vremena dok smo još osvajali prvenstva.

Ne smeta im ni preko 300 zaposlenih u klubu preko udruge NH koji na razini godine koštaju klub preko 20M eura.

Žele da vjerujemo kako nema više nepotizma, ni uhljeba.

U to na žalost ne možemo vjerovati, ali da nema trofeja to sigurno znamo.

Za navedeno!

No to je manje bitno danas…

Oštre optužbe na račun političara i medija

Posljednih dana svjedoci smo nezapamćene histerije medju antihrvatskim elementima našega društva koji su spremno dočekali “kiks” Torcide .

Toliko spremno da je teško vjerovati kako nisu ranije znali što će se dogoditi i kako pripremiti rafalnu paljbu.

Pupovac, SDP, sekta Možemo, te nadasve svesrpski mediji u RH kojima nije problem mahanje palestinskim zastavama njihovih aktivista i simpatizera, uvodjenje rodne ideologije našoj djeci u vrtiće i škole, smeće Jakuševca, isticanje fašističkih simbola pod kojima je ubijan Hrvatski narod destljećima i izvršena agresija na RH.

Oni ne vide razlog za histerijom kada neki Pupijevi “hrvatski gradjani” spale tisuće hektara Hrvatskih šuma, kada provociraju isticanjem četničkih tetovaža po našim plažama ili postavljanem “krstova” po našim kamenjarima. Nema histerije ni kad je Porfirije u pitanju čija SPC ne priznaje RH, ni kada Stanivuković četnikuje po lijepoj našoj. Da ne spominjem oproštaj od njima voljenog zločinca nedavno, oko čega ih nismo čuli ni jednu jedinu pogrdnu riječ - napisao je Štimac.

Usporedio je aktualne događaje s utakmicom Hajduka i Ajaxa 1995. godine, navodeći kako su tadašnje društvene okolnosti bile bitno drukčije.

"Budite pametni, provjetrite redove"

Unatoč oštrim kritikama političara i medija, Štimac je završnu poruku usmjerio upravo Torcidi.

- Prvi puta ste im dali vjetar u leđa sa crtanjem svastike, a neki dan sa novom glupošću. Budite pametni, provjetrite redove i ne dajte neprijateljima naše krvlju stvorene zemlje novi prostor za optužbe! - zaključio je Štimac.