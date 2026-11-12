Igor Skoko: HDZ krade, a građani plaćaju skupljim računima

„Posljednjih tjedana uživo pratimo aferu Šutina Fimi media, jer je vrh grada Splita uhvaćen u krađi javnog novca koja se upravo događa nama pred očima. Dio naših sugrađana na tu vijest slegne ramenima i kaže da je očekivano da HDZ krade i da se protiv toga ne može. Sada moramo svima dati do znanja tko plaća kad HDZ krade. Plaćamo svi mi, plaćaju građani grada Splita", upozorio je na konferenciji za medije gradski vijećnik Centra Igor Skoko.

Kako je naglasio, nakon niza poskupljenja koja su zadesila građane Splita od početka mandata Tomislava Šute, danas na sjednici Gradskog vijeća planira građane oderati s dva nova poskupljenja pa tako fiksni dio cijene odvoza otpada za građane raste skoro tri puta, dok se za poduzetnike povećava 50%. Uz to, komunalna naknada raste između 50% i 90%, ovisno o zoni u kojoj se nalazi nekretnina.“

„Sada zamislite umirovljenika koji živi od 400, 500 eura mirovine. Ova povećanja pojest će mu godišnje dodatnih otprilike 150 eura mirovine. Kada nadodamo sva prijašnja poskupljenja, dolazimo i do veće brojke. A povećanja nameta za poduzetnike će se naravno, preliti u dodatnu inflaciju zbog povećanja cijena usluga i proizvoda“, rekao je Skoko.

„I to je politika Tomislava Šute. Uzimanje građanima i dijeljenje podobnima. Ova poskupljenja se prelijevaju u džepove HDZ-ovaca, od kojih je Antonio Nikolić samo jedan primjer. Umjesto da Grad Split olakša život našim građanima, pod vodstvom Tomislava Šute ga svjesno i uporno otežava. Tražit ćemo odustajanje od ovih poskupljenja i efikasnije upravljanje. Dobrobit građana Splita mora biti ispred interesa Šute i Nikolića“, zaključio je vijećnik Centra.