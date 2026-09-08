Igor Kojić čeka prvo dijete s Hrvaticom

Igor Kojić (39), bivši suprug Severine Vučković (54), čeka svoje prvo dijete. Njegova djevojka, 27-godišnja Riječanka Nikolina Šaponja, u blaženom je stanju, a sretnu vijest za srpske medije potvrdio je upravo Igor.

Sin popularnog pjevača Dragana Kojića Kebe nije želio otkrivati previše detalja o privatnom životu, no za Blic je kratko potvrdio da će uskoro postati otac.

"Istina je, hvala na čestitkama, hvala Bogu, sve je kako treba", poručio je Igor.

Vijest je posebno razveselila njegova oca, pjevača Dragana Kojića Kebu, koji nije uspio sakriti emocije kada je doznao da će postati djed.

"Ovo mora da je skrivena kamera! Ali ako je istina, nema kantara koji može izmjeriti moju sreću i radost! Igora nisam vidio petnaest dana. Ako je to što kažete točno, nitko na svijetu nije sretniji od mene", izjavio je uzbuđeni Keba za Kurir.