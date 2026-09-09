Igor Kojić čeka dijete s Riječankom: Bila je misica, okušala se i u politici

Igor Kojić potvrdio je da sa svojom partnericom Nikolinom Šaponjom očekuje dijete. Nakon što se vijest proširila regionalnim medijima, sin Dragana Kojića Kebe kratko se oglasio i potvrdio da je sve istina.

'Istina je, hvala na čestitkama, hvala Bogu sve je kako treba', rekao je Igor, ne želeći otkrivati dodatne detalje.

Tko je Nikolina Šaponja?

Nikolina ima 27 godina i dolazi iz Rijeke. Javnosti je postala poznata 2019. kada je osvojila titulu prve pratilje na izboru za Miss Primorsko-goranske županije.

Nakon manekenstva okušala se i u politici. Bila je glasnogovornica Foruma mladih SDP-a te članica Savjeta mladih Grada Rijeke, a posljednjih godina uglavnom se držala dalje od estradnog života.

Igor i Nikolina vezu nisu pretjerano izlagali javnosti, a veću pažnju privukli su početkom ove godine kada je Kojić objavio njihove zajedničke fotografije.

Vijest je posebno emotivno dočekao Igorov otac Dragan Kojić Keba. Kada su mu novinari rekli da očekuje prinovu u obitelji, u prvi mah pomislio je da se netko šali s njim.

'Ako je to što kažete točno, nitko na svijetu nije sretniji od mene', rekao je, dodajući da o Nikolini ima samo lijepe riječi, piše tportal.