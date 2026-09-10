Idući vikend u Sinju donosi nam 'adio lito party' – odjavnu špicu ljeta donose Šo!Mazguni i Banana Zvuk

U subotu, 19. rujna, s početkom u 21:30 u bašti Rodilišta kulture (Put Petrovca 2) održat će se sinjski adio lito party uz prepoznatljiv zvuk bračkih 'mazguna' i set listu Ivana Jurića Yurija iz Banana Zvuka. Organizator događaja je Gradska galerija Sikirica u suradnji s udrugom SKUP, a program je nastavak prošlogodišnjeg koncepta Kamičak na Petrovcu. Naime, kako ustanova već drugu godinu pauzira s organizacijom svima omiljenog Kamičak etno festivala, 'Kamičak na Petrovcu' utješna je nagrada za sve ljubitelje dobrog zvuka i još bolje zabave.

A u susret posljednjim danima ljeta publiku će odvesti neponovljivi začetnici otočkog vala, brački Mazguni, koji su dugogodišnji 'post i nemrs' prekinuli krajem 2024. novim Albunom pa će nastup u Sinju bit začinjen i nekim relativnim novitetima, ali i starim, vječnim hitovima. Nakon zabave s Mazgunima, palicu partyja preuzet će Ivan Jurić Yuri, iz svima poznatog splitskog tandema Banana Zvuk. Set lista bit će kako spada – prilagođena rasplesanom oproštaju od dugog, vrelog ljeta.

Kapacitet ljetne bašte Rodilišta kulture je ograničen, tako da bi bilo dobro mjesto osigurati na vrijeme – ulaznice su dostupne po cijeni od 10,00 € u sustavu Adriaticketa, a ovisno o popunjenosti kapaciteta moći će se kupiti i na ulazu na dan događaja.

Realizaciju programa financijski su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Sinj i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.