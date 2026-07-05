Idete u spizu? Evo koje trgovine rade ove nedjelje, a koje su zatvorene

Ako danas planirate u kupnju, dobro je unaprijed provjeriti radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara. Donosimo pregled rada većih trgovačkih lanaca i šoping-centara u nedjelju, 5. srpnja.
Trgovine
Kaufland – sve trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta.
Lidl – radno vrijeme pojedinih trgovina dostupno je na službenim stranicama.
Konzum – radno vrijeme trgovina provjerite na službenim stranicama.
Studenac – radno vrijeme trgovina dostupno je na službenim stranicama.
Spar – radno vrijeme trgovina provjerite na službenim stranicama.
Tommy – radno vrijeme trgovina dostupno je na službenim stranicama.
Plodine – radno vrijeme trgovina provjerite na službenim stranicama.
Eurospin – radno vrijeme trgovina dostupno je na službenim stranicama.
Ribola – radno vrijeme trgovina provjerite na službenim stranicama.
Trgovački centri
City Center one Split – ne radi.
Mall of Split – radi.
Joker Split – sve nedjelje u srpnju su neradne.
STOP SHOP Kaštel Sućurac – radi.
Trogir
Spot Mall Trogir – radi.
Makarska
Spot Mall Makarska – radi.