Idete u spizu? Evo koje trgovine rade ove nedjelje, a koje su zatvorene

Ako danas planirate u kupnju, dobro je unaprijed provjeriti radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara. Donosimo pregled rada većih trgovačkih lanaca i šoping-centara u nedjelju, 5. srpnja.

Trgovine

Kaufland – sve trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta.

Lidl – radno vrijeme pojedinih trgovina dostupno je na službenim stranicama.

Konzum – radno vrijeme trgovina provjerite na službenim stranicama.

Studenac – radno vrijeme trgovina dostupno je na službenim stranicama.

Spar – radno vrijeme trgovina provjerite na službenim stranicama.

Tommy – radno vrijeme trgovina dostupno je na službenim stranicama.

Plodine – radno vrijeme trgovina provjerite na službenim stranicama.

Eurospin – radno vrijeme trgovina dostupno je na službenim stranicama.

Ribola – radno vrijeme trgovina provjerite na službenim stranicama.

Trgovački centri

City Center one Split – ne radi.

Mall of Split – radi.

Joker Split – sve nedjelje u srpnju su neradne.

STOP SHOP Kaštel Sućurac – radi.

Trogir

Spot Mall Trogir – radi.

Makarska

Spot Mall Makarska – radi.