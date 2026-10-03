IDETE U KUPOVINU? Provjerili smo koje trgovine rade ove nedjelje u Splitu i okolici

Ako ste veliku kupnju ostavili za nedjelju, dobro je unaprijed provjeriti kamo krenuti. Portal Radne-nedjelje.com objavio je aktualni pregled trgovina koje će biti otvorene u nedjelju, 4. listopada 2026. godine, a provjerili smo kakva je situacija u Splitu, Solinu, Trogiru i Podstrani. Najveći izbor očekivano imaju Splićani, dok je u okolnim gradovima i općinama popis nešto kraći.

Split: Lidl radi do 21 sat, otvoreni Ribola, Konzum, DM, Links i dio Tommyja

U Splitu će ove nedjelje ipak biti moguće obaviti kupnju na više lokacija. Prema objavljenom popisu, Lidl u Ulici Nikole Tesle 16 A radit će od 8 do 21 sat, dok će Konzum u Ulici Vladimira Nazora 22 biti otvoren od 8 do 13 sati.

Na zapadnom dijelu grada među otvorenima su i Ribola u Šibenskoj 59, koja radi od 7 do 20 sati, te Ribola na Gatu svetog Duje 1, otvorena od 7 do 21 sat. Portal među otvorenim poslovnicama navodi i više Tommyjevih trgovina, među ostalim na Trumbićevoj obali, Tolstojevoj ulici te Trgu Hrvatske bratske zajednice, no uz dio tih lokacija nije navedena satnica. Otvorena će biti i DM poslovnica na Putu Brodarice 6, i to od 9 do 21 sat.

I na istoku Splita više otvorenih trgovina

Na području istočnog Splita portal među otvorenima navodi Tommy na Mejašima 33, Slanicama 3 A i u Doverskoj 33. Konzum u Trondheimskoj 4 radit će od 7 do 12 sati, dok će Tommy u Ninskoj 2 biti otvoren od 8 do 14 sati.

Za one kojima treba kasnija kupnja, Konzum u Pojišanskoj 3 prema objavljenim podacima radi od 8 do 20 sati.

Otvoren je i Links na Putu Brodarice 6, od 9 do 21 sat, kao i DM na istoj adresi od 9 do 21 sat. Kupnja će biti moguća i u Solinu. Na popisu se nalazi Tommy u Ulici braće Radića 22, kao i Tommy na adresi Don Frane Bulića 66 B. Za Ribolu u Ulici kralja Zvonimira 103 navedeno je radno vrijeme od 7 do 21 sat. Znatno je kraći popis za Trogir. Prema portalu Radne-nedjelje.com, otvoren će biti Tommy u Ulici dr. Franje Tuđmana 34 B, dok će Ribola na Putu brodograditelja 16 raditi od 7:30 do 14:30 sati.

To su dvije trogirske trgovine koje se trenutačno nalaze na popisu za nedjelju, 4. listopada.

Podstrana: Ribola radi od jutra do večeri

Kupci u Podstrani također imaju mogućnost nedjeljne kupnje. Ribola na Poljičkoj cesti 94 u Podstrani nalazi se na popisu trgovina otvorenih ove nedjelje, a radno vrijeme navedeno je od 7 do 21 sat.

Građanima se preporučuje da, posebno kada je riječ o poslovnicama uz koje nije navedena konkretna satnica, prije odlaska dodatno provjere radno vrijeme odabrane trgovine.