Idete pješice iz Splita u Sinj? Evo što sve trebate znati prije puta

Tisuće hodočasnika u petak navečer krenut će iz Splita, Solina i okolnih mjesta prema Sinju kako bi na blagdan Velike Gospe stigli u Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske. Tradicionalno noćno hodočašće svake godine na cestu izvede velik broj pješaka, a policija je već najavila posebnu regulaciju prometa i objavila upute za hodočasnike i vozače. Ove godine jedna će okolnost biti posebno važna – vrijeme. Prema trenutačnoj meteorološkoj prognozi, pred hodočasnicima je vedra i suha, ali izrazito topla noć.

I usred noći gotovo 28 stupnjeva

Prema meteorološkoj karti za Split, u ponoć se očekuje oko 28 stupnjeva. Temperatura će se tijekom noći spuštati vrlo sporo: u jedan sat očekuje se 27,8, u tri sata 27,2, a oko pet sati ujutro 26,6 stupnjeva. Oborine se ne očekuju, a vjetar bi trebao biti slab. Nakon svitanja ponovno slijedi rast temperature. Oko osam sati prognozira se približno 28 stupnjeva, a do 11 sati temperatura bi trebala dosegnuti oko 30 stupnjeva. To znači da će oni koji iz Splita krenu u petak navečer praktički cijelu noć hodati na temperaturama između 26 i 28 stupnjeva, dok će one koji u Sinj budu stizali kasnije dočekati i sunce te ponovni rast temperature.

Ovo je pravac kojim će ići većina hodočasnika iz Splita

Prema procjeni splitsko-dalmatinske policije i iskustvima iz prethodnih godina, najveći broj hodočasnika iz smjera Splita i Solina kretat će se preko stare ceste Solin-Klis, Dugopolja, Križica, Dicma i Brnaza prema Sinju. Hodočasnici će prema Sinju pristizati i iz drugih pravaca: iz smjera Imotskog cestom D60, iz Vrlike cestom D1, iz Bosne i Hercegovine cestom D219, iz smjera Muća cestom D56 preko Sutine te iz smjera Šestanovca preko Blata na Cetini, Novih Sela i Ugljana.

Policija zbog velikog broja ljudi na cestama poziva hodočasnike da koriste preporučene pravce, a vozače na poseban oprez.

Stara cesta Solin-Klis zatvara se u 20 sati

Za hodočasnike koji kreću iz Splita posebno je važna informacija o zatvaranju stare ceste Solin-Klis. Na županijskoj cesti ŽC 6253 promet vozila bit će zabranjen u noći s 14. na 15. kolovoza od 20 sati pa sve dok za time bude potrebe. Iznimka su vozila stanara. Promet vozila za to će se vrijeme preusmjeravati na državnu cestu D1, odnosno brzu cestu Solin-Klis. Policija posebno upozorava da je hodočasnicima zabranjeno kretanje autocestom A1, kao i brzom cestom Solin-Križice, odnosno tom dionicom državne ceste D1.

Policija: Hodajte lijevim rubom i budite vidljivi

Kada god je to moguće, hodočasnici bi se trebali kretati izvan kolnika. Ako to nije moguće, policija preporučuje kretanje što bliže lijevom rubu kolnika, jedan iza drugoga. Iznimno se hodočasnici mogu kretati uz desni rub kolnika kada je takvo kretanje sigurnije, primjerice u nepreglednom zavoju ili usjeku.

Posebno se upozorava na važnost vidljivosti tijekom noći. Policija preporučuje svjetliju odjeću, svjetiljke, reflektirajuće prsluke i narukvice te druge reflektirajuće materijale kako bi pješaci bili što uočljiviji vozačima.

Policijski službenici tijekom noći bit će prisutni na pravcima kojima se kreću hodočasnici, nadzirati i regulirati promet te poduzimati mjere radi zaštite pješaka. Vozače koji se nađu na cestama kojima prolaze hodočasnici policija poziva da voze usporeno, brzinu prilagode uvjetima i velikom broju pješaka te poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika. Vozačima u tranzitu preporučuje se korištenje alternativnih pravaca, a na sam blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, policija savjetuje izbjegavanje državne ceste D1 kroz Sinj.

Što kažu oni koji su put već prošli?

Uz službene policijske upute, među ljudima koji godinama pješice odlaze iz Splita prema Sinju prenosi se i cijeli niz praktičnih savjeta stečenih na prethodnim hodočašćima. Jedan od najčešćih odnosi se na obuću – iskusni hodočasnici redovito upozoravaju da na ovakav put ne treba krenuti u potpuno novim tenisicama. Savjetuju već razgaženu i provjerenu obuću u kojoj je osoba već duže hodala. Savjetuju i da se na početku ne žuri. Put traje satima, a ljudi koji su ga više puta prošli preporučuju vlastiti tempo i povremena zastajkivanja umjesto pokušaja praćenja bržih grupa. Među tradicionalnim savjetima koji se mogu čuti od iskusnih hodočasnika je i onaj da se prije polaska popije Andol ili drugo sredstvo protiv bolova, dok drugi lijekove nose sa sobom za slučaj da im tijekom puta zatrebaju. Riječ je, naravno, o iskustvenim savjetima pojedinih hodočasnika, a ne službenoj zdravstvenoj preporuci. Često se spominju i rezervne čarape, flasteri za žuljeve, što lakši ruksak te dovoljno vode, što bi ove godine moglo biti posebno važno zbog vrlo visokih noćnih temperatura.

U Sinj se stiže već duboko u noći

Prvi hodočasnici u Sinj tradicionalno pristižu još tijekom noći, a na blagdan Velike Gospe jutarnje mise u Svetištu počinju već u 4 sata. Slijede mise u 5, 6, 7 i 8 sati, dok procesija gradom i središnje misno slavlje počinju u 9.30 sati. Za mnoge koji će u petak krenuti iz Splita predstoji tako nekoliko sati noćnog hodanja preko Klisa, Dugopolja, Dicma i Brnaza. Ove godine kiša im, prema trenutačnoj prognozi, ne bi trebala stvarati probleme. No pred njima je vrlo topla noć u kojoj će se čak i pred zoru temperatura zadržavati oko 27 stupnjeva.