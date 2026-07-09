Idete na Ultru? Evo kada će voziti dodatni autobusi nakon noćnog provoda

Povodom održavanja Ultra Music Festivala koji će se održati od 10. do 12. srpnja 2026. godine na Parku mladeži u Splitu, te zbog očekivanog povećanja potražnje za javnim prijevozom, privremeno se pojačava postojeći vozni red sa dodatnim polascima na sljedećim linijama:

Noć s petka 10.07. na subotu 11.07.

Linija Relacija Dodatni polasci

Tekst se nastavlja nakon oglasa

3 Brnik–Lovrinac–Brda–Brnik 00:00, 01:00, 04:30

3A Brnik–Lovrinac–Poljička–Brnik 23:45, 00:30, 04:45

11 Spinut–Pujanke–Ravne Njive 05:25

17 Spinut–Lora–Trstenik 00:00, 00:50, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10, 05:10

17 Trstenik–Lora–Spinut 00:00, 00:50, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10, 05:00

37 Split–Trogir 02:00, 04:00

37 Trogir–Split 01:00, 03:00

60 Split–Omiš–Ravnički Most 02:00, 04:00

60 Ravnički Most–Omiš–Split 01:00, 03:00

Noć sa subote 11.07. na nedjelju 12.07.

Linija Relacija Dodatni polasci

3 Brnik–Lovrinac–Brda–Brnik 01:00, 04:30

3A Brnik–Lovrinac–Poljička–Brnik 00:30, 04:45

11 Spinut–Pujanke–Ravne Njive 05:25

17 Spinut–Lora–Trstenik 00:15, 00:50, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10, 05:00

17 Trstenik–Lora–Spinut 00:00, 00:50, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10, 05:00

37 Split–Trogir 02:00, 04:00

37 Trogir–Split 01:00, 03:00

60 Split–Omiš–Ravnički Most 02:00, 04:00

60 Ravnički Most–Omiš–Split 01:00, 03:00

Noć s nedjelje 12.07. na ponedjeljak 13.07.

Linija Relacija Dodatni polasci

3 Brnik–Lovrinac–Brda–Brnik 01:00

3A Brnik–Lovrinac–Poljička–Brnik 00:40, 01:00

11 Spinut–Pujanke–Ravne Njive 05:25

17 Spinut–Lora–Trstenik 00:00, 00:50, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10, 05:00

17 Trstenik–Lora–Spinut 00:00, 00:50, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10, 05:00

37 Split–Trogir 02:00, 04:00

37 Trogir–Split 01:00, 03:00

60 Split–Omiš–Ravnički Most 02:00, 04:00

60 Ravnički Most–Omiš–Split 01:00, 03:00