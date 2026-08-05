Idete na Prljavo kazalište? Promet uveo dodatne autobusne linije nakon koncerta

Povodom proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, Promet Split organizirao je dodatne autobusne polaske nakon večerašnjeg koncerta Prljavog kazališta na Rivi, koji je priredio Grad Split.
Kako bi se građanima olakšao povratak kućama nakon završetka koncerta, uvedeni su dodatni polasci na sljedećim linijama:
- Linija 1 (Bunje – HNK – Bunje) u 23.30 sati
- Linija 6 (Kila – HNK – Kila) u 00.15 sati
- Linija 9 (Ravne njive – Trajektna luka – Ravne njive) u 23.30 sati
- Linija 17 (Spinut – Trstenik) u 23.45 sati
- Linija 18 (Brnik – HNK – Brnik) u 23.45 sati
Iz Prometa pozivaju građane da iskoriste dodatne polaske i javni prijevoz nakon završetka koncerta kako bi se smanjile gužve u središtu grada.
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