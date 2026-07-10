"Idem se bacit u more": Ovako je Severina komentirala presudu s poznate plaže kod Splita

everina Vučković ponovno se oglasila na društvenim mrežama nakon što je Općinski kazneni sud u Zagrebu donio nepravomoćnu oslobađajuću presudu u postupku u kojem ju se teretilo za nametljivo ponašanje prema Ljiljani Klinger i Gordani Buljan Flander. Prema pisanju Jutarnjeg lista, sud je zaključio da se u ovom slučaju nije radilo o kaznenom djelu koje joj se stavljalo na teret, dok je tužiteljstvo tražilo uvjetnu zatvorsku kaznu.

“Pravda uvijek pobijedi na kraju”

Nakon presude Severina je na Instagramu objavila poruku u kojoj se osvrnula na sudski postupak.

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“Pravda uvijek pobijedi na kraju, mada bi bilo puno bolje da je pobijedila na početku...”, napisala je, uz nastavak u kojem je komentirala sustav i sve što je, kako smatra, prošla proteklih godina.

Dnevnik.hr je objavio da je pjevačica nepravomoćno oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje prema ravnateljici Osnovne škole Matija Gubec Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)

Opušteno izdanje iz Dalmacije

Dva dana kasnije Severina se oglasila u sasvim drukčijem tonu. Objavila je fotografiju s plaže kod Splita, iz Le Méridien Lav Splita, uz kratku, ali znakovitu poruku:

“Idem se bacit u more… jer more će sve odnit.”

Objava je vrlo brzo privukla velik broj reakcija i komentara pratitelja, među kojima su se nizale poruke podrške, komplimenti i emotikoni srca.

Pratitelji joj šalju podršku

Uz fotografiju su se nizali komentari poput “Prilipa”, “Kvalitet koji traje”, “Ljepotica”, ali i poruke u kojima joj pratitelji daju podršku nakon dugog sudskog procesa.

Severina je objavu popratila i hashtagovima #volimstosevolimo, #ljubavseljubavljuvraca i #severina, a fotografija je u kratkom vremenu prikupila tisuće reakcija.

Nepravomoćna presuda

Riječ je o nepravomoćnoj presudi, što znači da postupak još može imati nastavak ako bude žalbe. Severina je, prema dostupnim informacijama, oslobođena krivnje u postupku koji se vodio nakon optužbi za nametljivo ponašanje.