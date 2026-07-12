"Idealna za prvi ples na dalmatinskom piru": Nenad Vetma ima novu pjesmu, poslušajte je

Dalmatinski pjevač Nenad Vetma predstavio je novu pjesmu "Naše prvo svitanje", ljubavnu baladu koju potpisuje Joško Elezović, dok je za aranžman bio zadužen glazbeni producent Ante Toni Lasan.

Uz novu pjesmu objavljen je i videospot snimljen na otoku Šolti, u slikovitom ambijentu Maslinice, povijesnog dvorca Martinis Marchi te u uvali Straćinska na južnoj strani otoka.



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Dvorac Martinis Marchi, izgrađen 1708. godine, odabran je kao glavna kulisa spota kako bi se, uz ljubavnu priču, istaknula i bogata kulturna baština te prirodne ljepote Šolte.

Spot je režirao i snimio Augustin Tino Bilandžić, dugogodišnji Vetmin suradnik, dok glavne uloge tumače supružnici Dijana i Joško Elezović, također Šoltani. U spotu se pojavljuje i Marin Cecić, koji u jednoj od najljepših šoltanskih uvala svira saksofon.

Vetma priznaje da ga je pjesma osvojila na prvo slušanje.

"Kad sam prvi put pročitao stihove, odmah sam odlučio da ću otpjevati ovu prekrasnu pjesmu. Podsjetila me na dane vrele zaljubljenosti s mojom suprugom. Od prvog trenutka sve se poklopilo – aranžman, ambijent, zaljubljeni par, prekrasni kadrovi Šolte i dvorca. Bilo mi je zadovoljstvo surađivati s Joškom Elezovićem, koji se brzo uklopio u moj provjereni tim", rekao je Vetma.

Autor glazbe i stihova Joško Elezović, inače i novinar Dalmacije Danas, otkrio je da je pjesma dugo čekala svog izvođača.

"Pjesma je dugo bila u škafetinu, zapravo je dugo tražila izvođača poput Nenada Vetme. Ima toplu priču i lako ulazi u uho, a Ante Toni Lasan potpuno joj se posvetio i dao posebnu vrijednost. Nadam se da će publika uživati i u pjesmi i u kadrovima naše lipe Šolte. Hvala Tinu Bilandžiću, Marinu Ceciću i hotelu Martinis Marchi u Maslinici", poručio je Elezović.

Glazbu i stihove potpisuje Joško Elezović, aranžman Ante Toni Lasan, dok je za snimanje i montažu spota bio zadužen Augustin Tino Bilandžić.

Nova balada već je u prvim satima nakon objave naišla na brojne pozitivne reakcije publike. U komentarima slušatelji hvale emotivnu atmosferu, tekst i aranžman, a mnogi ističu kako bi "Naše prvo svitanje" mogla postati jedan od omiljenih izbora za prvi ples mladenaca. "Savršena pjesma za prvi ples", "Ovo će se sigurno čuti na brojnim svadbama" i "Predivna emocija" samo su neki od komentara ispod spota.