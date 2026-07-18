Ibrahimović nema dileme: ‘Evo tko će osvojiti SP! Dominirat će terenom‘

Do kraja Svjetskog prvenstva ostale su još samo dvije utakmice, a bivši švedski reprezentativac Zlatan Ibrahimović (44) već je donio svoju odluku, u nedjelju će na stadionu MetLife u East Rutherfordu naslov prvaka svijeta osvojiti Španjolska.

Gostujući kao stručni komentator na Fox Sportsu, Ibrahimović je istaknuo da očekuje kako će Španjolci nadigrati aktualne prvake iz Argentine. Podsjetio je na sjajnu partiju "La Roje" protiv Francuske te izrazio uvjerenje da će isti recept upaliti i protiv Argentine.

- Vjerujem da može zaustaviti i ovu Argentinu. Igrat će svoj nogomet, dominirati posjedom, a Argentina nije momčad koja živi od kontranapada - poručio je Ibrahimović, dodavši da očekuje potpunu kontrolu Španjolaca tijekom cijele utakmice, pišu Sportske novosti.

Ovo nije prvi put da je Ibrahimović ove godine mijenjao favorita. Tijekom skupne faze bio je uvjeren da nitko ne može parirati Francuzima, hvaleći njihovu igru kao "nešto sasvim drugo" i tvrdeći da protiv njih "ne vidi tim koji bi ih mogao pobijediti" kad igraju na svojoj najboljoj razini. Francuska je, međutim, ispala u polufinalu od Španjolske, pa je Zlatan svoj favorit ponovno preusmjerio, ovoga puta na Španjolce.

Slično razmišlja i bivši engleski reprezentativac Michael Owen (46), koji smatra da je Španjolska tijekom cijelog prvenstva ostavila znatno bolji dojam.

- Argentina je imala dosta sreće na putu do finala... Mislim da je Španjolska bolja momčad i očekujem da će zasluženo osvojiti Svjetsko prvenstvo - rekao je Owen.

Bivši engleski kapetan John Terry (45) također daje prednost Španjolcima, iako upozorava da se Argentinu nikad ne smije podcijeniti, stav koji dijeli i legendarni škotski veznjak Graeme Souness, naglašavajući mentalnu čvrstoću Argentinaca.

Za razliku od većine bivših nogometaša, nekadašnji vratar Real Madrida i Kostarike Keylor Navas (39) prednost daje Argentini upravo zbog Lionela Messija.

- U ovako izjednačenom finalu teško je izdvojiti favorita jer obje reprezentacije imaju vrhunsku kvalitetu. Ali ako moram izabrati, biram Argentinu zato što ima Messija - rekao je Navas.

Finale Argentina – Španjolska igra se u nedjelju, 19. srpnja, s početkom u 21 sat po hrvatskom vremenu.