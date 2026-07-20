Close Menu

Ibrahimović čestitao prvaku svijeta, a onda spomenuo Hrvatsku

Milijuni gledali prijenos, a nitko ovo nije očekivao

Veliko finale Svjetskog prvenstva završilo je pobjedom Španjolske protiv Argentine, a s tribina je sve pratio i legendarni Zlatan Ibrahimović.

Biivši švedski reprezentativac komentirao je turnir za FOX, a nakon velikog finala u prijenosu pred milijunima spomenuo je Hrvatsku.

Ibrahimović nije skrivao da je navijao za Hrvatsku na turniru, iako se natjecala i Švedska.

"Ja sam i prije turnira bio uvjeren da bi Španjolska mogla osvojiti naslov prvaka. No, ja sam zbog svojeg porijekla navijao za Hrvatsku", rekao je Ibrahimović i oduševio brojne Hrvate.

Video pogledajte OVDJE.

Zlatan Ibrahimović rođen je 3. listopada 1981. u švedskom Malmöu, ali po majci Jurki Gravić vuče hrvatske korijene. Jurka je Hrvatica iz Prkosa kraj Škabrnje u zadarskom zaleđu, dok mu je otac Šefik Ibrahimović Bošnjak iz Bijeljine, piše Gol.hr.

Ibrahimović nikada nije skrivao svoje podrijetlo. U jednom je intervjuu, govoreći o Luki Modriću, izjavio: "Ja i moja majka smo iz Hrvatske, on je Hrvat, pa sam i zato sretan. To je dio moje krvi."

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
11
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0