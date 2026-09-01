IBM, Shark Tank, Sofascore, Infinum i europski investitori: Innovate Split 2026 okuplja globalnu AI i tech scenu u Splitu

Drugo izdanje konferencije Innovate Split, 10. i 11. rujna u Tehnološkom parku u Splitu okupit će gotovo stotinu stručnjaka, poduzetnika, investitora te predstavnika tehnoloških kompanija i inovacijskih ekosustava iz Hrvatske i svijeta.

Kako izgraditi kompaniju za globalno tržište, što investitori danas traže, kako AI mijenja poslovanje i prodaju te koje tehnologije iz hypea već prelaze u stvarni biznis? Odgovore u Split donose ljudi koji su kompanije gradili, skalirali, financirali i prodavali.

Iako brojke nisu najbolji razlog za dolazak, ovogodišnji program konferencije okupit će 97 govornika i stručnih sudionika, uz 49 programskih sadržaja raspoređenih na četiri pozornice.

Program prvog dana podijeljen je na četiri tematska tracka. Founders & Capital donosi teme prodaje, skaliranja, PR-a, venture capitala i M&A-a. Tech Frontiers ulazi u AI, cybersecurity i quantum computing, Innovation Mainstage povezuje tehnologiju, investicije i transformaciju kompanija, dok Ecosystem Forum otvara pitanje kako gradovi, sveučilišta, institucije i poduzetnici mogu stvarati nove kompanije, proizvode, investicije i radna mjesta.

Od predstavnika međunarodne scene treba izdvojiti Petera Balogha, investitora iz mađarskog izdanja Shark Tanka i osnivač STRT Holdinga te Zoltana Vardya, sales i go-to-market stručnjaka s više od tri desetljeća iskustva. Sudjelovao u generiranju oko dvije milijarde dolara prodaje i radio s više od 200 startupa iz 26 zemalja, a osim nastupa na pozornici, vodit će i trosatni praktični workshop posvećen razvoju value propositiona. Iz Tajvana dolazi Phoebe Tseng, kao predstavnica Industrial Technology Research Institutea te Hamdija Jusufagić, poduzetnik i investitor povezan sa System Verificationom, Reeinventom i CodeSceneom koji je dobitnik jednih od značajnijih poslovnih priznanja u Švedskoj.

Hrvatsku tehnološku scenu predstavit će Ivan Bešlić, suosnivač Sofascorea, koji donosi iskustvo razvoja hrvatskog proizvoda koji je pronašao globalno tržište. Nikola Kapraljević, CEO Infinuma, pričat će o iskustvu kompanije koja je tijekom dva desetljeća narasla na više od 400 ljudi, prošla međunarodne akvizicije i ostvarila joint venture s Porsche Digitalom, dok Daniel Ackermann, suosnivač Degordiana i CEO Luppa, donosi perspektivu razvoja kompanija i novih poslovnih modela.

Program pritom ne ostaje samo na pričama o uspješnim kompanijama, već ide korak dalje.

Ivor Rothwell iz IBM-a govorit će o AI-first kompanijama i agentic AI sustavima, a Luka Kaučić, IBM Quantum Ambassador i Qiskit Advocate, pokušat će razdvojiti ono što je kod quantum computinga stvarno od onoga što je još uvijek hype.

Jedan od primjera praktične primjene inovacija predstavit će Herbert Weirather, osnivač i CTO švicarskog Jedsyja, čija tehnologija koristi dronove za medicinsku logistiku i dostavu uzoraka i medicinskog materijala među zdravstvenim ustanovama. Hrvatsku perspektivu donosi i Marsel Čuljak, osnivač Ice Rebusa, čije je poslovanje izraslo iz lokalnog problema, a danas uključuje više od 1500 uređaja u više od 50 zemalja na šest kontinenata.

Upravo ovakve priče najbolje pokazuju širinu ovogodišnjeg Innovatea, jer inovacija više nije samo software. Ona može biti AI agent, medicinski dron, industrijski stroj, novi poslovni model ili sasvim novi način rješavanja starog problema.

Važan dio programa čini i startup pitch competition. Startupi će više od 20 projekata pitchati pred investitorima iz fondova i organizacija među kojima su Vesna Deep Tech Fund, Tenity, Meta Change Capital, AYMO Ventures, SQ Capital i Infobip.

Jedna od najvećih promjena ovogodišnjeg izdanja događa se u drugom danu konferencije, kada se Innovate pretvara u Open Community Day.

Umjesto klasičnog konferencijskog programa, održat će se 10 community meetupa posvećenih temama poput AI-ja, startupa, blockchaina i Web3 tehnologije, quantum computinga, ženskog poduzetništva, međunarodnog poslovanja i industrijskog 3D printa. Paralelno će se održati i sedam praktičnih radionica i masterclassova - od value propositiona, intelektualnog vlasništva, brandinga i vizualnog identiteta, employee value propositiona, do prodaje i izgradnje osobnog brenda pomoću LinkedIna.

Ideja iza programa je jednostavna, prvog dana možete čuti ljude koji grade budućnost tehnologije i poslovanja, a drugog dana dio toga znanja pokušati primijeniti na vlastiti posao, projekt ili karijeru. Posebni fokus konferencije je na networkingu jer upravo se one najvažnije stvari događaju izvan službenog programa. Osnivači kompanija, investitori, ljudi iz globalnih tehnoloških kompanija, startupi, stručnjaci te potencijalni partneri i klijenti. Svi na jednom mjestu s jednakom prilikom za povezivanjem, suradnjom i ostvarivanjem osobnog ili poslovnog rasta.

Detaljan program konferencije i ulaznice dostupni su na službenoj stranici konferencije.