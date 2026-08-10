Iako je tek devet ujutro, kolona prema trajektnoj luci je već od bolnice

Velike gužve ponovno stvaraju probleme na prilazima splitskoj trajektnoj luci. Kolona vozila formirala se niz Zvonimirovu ulicu, a promet prema luci odvija se usporeno.
Kako se približavaju polasci trajekata, broj vozila na prilazima luci dodatno raste. U koloni se, osim domaćih vozača, nalazi i velik broj turista koji pokušavaju na vrijeme stići do trajekata.
Zastoji na ovom dijelu grada nisu rijetkost tijekom ljetne sezone.
A ako je ovako već u devet ujutro, pitanje je što nas tek čeka tijekom dana...
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