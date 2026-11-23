Policijski službenici u Opuzenu zaustavili su 41-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom unatoč tome što mu je vozačka dozvola bila ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Policija mu je oduzela vozilo i zatražila zatvorsku kaznu, no sud je odlučio da se vozač može braniti sa slobode.

Policijski službenici Mobilne jedinice granične policije Jug u subotu, 21. studenoga, u poslijepodnevnim satima zaustavili su u Opuzenu osobni automobil dubrovačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 41-godišnjak.

Tijekom prometne kontrole utvrđeno je da muškarac upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Policajcima pokazao dozvolu za kojom je raspisana potraga

Dodatnom provjerom policijski službenici utvrdili su da se vozačka dozvola koju je 41-godišnjak predočio tijekom kontrole vodi kao potražna.

Zbog toga su mu policajci oduzeli dokument.

Budući da je riječ o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja, policija je odlučila privremeno oduzeti i automobil kojim je upravljao.

Policija tražila 30 dana zatvora, sud odlučio drukčije

Nakon provedenog postupanja 41-godišnjak je odveden na Općinski sud u Metkoviću.

Policija je sudu predložila da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije na tri mjeseca.

Međutim, sud nije prihvatio prijedlog da se vozača odmah zadrži.

Odlučeno je da se 41-godišnjak pusti na slobodu, a postupak protiv njega nastavit će se u redovnoj proceduri.