I to se dogodilo: Filipinski vjernici u Dalmaciji prvi put mogu slušati misu na svom jeziku

U Zadru se dogodila zanimljiva i simbolički važna novost: filipinski vjernici koji žive i rade na zadarskom području sada mogu sudjelovati na misi na svom materinjem jeziku.

U ponedjeljak, 6. srpnja, u crkvi sv. Šime u Zadru održano je misno slavlje za Filipince s područja Zadarske nadbiskupije, i to na tagalo jeziku, jednom od službenih jezika Filipina. Prema najavi, misu je predvodio fra Michael Angelo Flores iz Rima. Riječ je o prvom organiziranom misnom slavlju u Zadru koje okuplja stranu vjerničku zajednicu doseljenu posljednjih godina na zadarsko područje.

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Filipinska zajednica sve vidljivija u Hrvatskoj

Ova vijest nije samo crkvena zanimljivost, nego i pokazatelj širih društvenih promjena. U Hrvatskoj je posljednjih godina sve veći broj stranih radnika, među njima i radnika s Filipina, koji dolaze ponajviše zbog potreba tržišta rada, osobito u turizmu, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima i drugim sektorima u kojima nedostaje domaće radne snage.

Filipinski državljani, kao državljani trećih zemalja, za rad u Hrvatskoj trebaju dozvolu za boravak i rad, a postupak se vodi kroz sustav MUP-a i, ovisno o slučaju, uz mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Vjera, jezik i osjećaj doma

Za ljude koji se dosele tisućama kilometara daleko od svoje zemlje, mogućnost da se okupe na jeziku koji im je najbliži često ima veliko značenje. Misa na materinjem jeziku nije samo vjerski događaj, nego i prostor susreta, zajedništva i osjećaja pripadnosti.

Filipinci su poznati kao izrazito religiozan narod, s vrlo snažnom katoličkom tradicijom. Zato ovakvo misno slavlje u Zadru ima dodatnu važnost: ono pokazuje da se lokalna crkvena zajednica prilagođava novoj stvarnosti i ljudima koji su postali dio svakodnevice hrvatskih gradova.

Zadar kao primjer nove stvarnosti

Do prije nekoliko godina ovakve bi scene u dalmatinskim gradovima bile rijetkost. Danas su strani radnici sve prisutniji u životu obale, od hotela, restorana i trgovina do građevine, dostave i različitih uslužnih djelatnosti.

Zadarska misa na tagalo jeziku zato je i mala, ali znakovita slika promjena koje se događaju u Hrvatskoj. Ljudi koji su došli raditi sve više postaju i dio lokalnih zajednica, sa svojim običajima, kulturom, jezikom i vjerom.