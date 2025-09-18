I to je moguće: Neviđena navala, Općina na dalmatinskom otoku svakom udijelila preko 1.600 eura potpore

Od jutarnjih do popodnevnih sati u srijedu u dva navrata Općina Vir podijelila je više od 1.350 rješenja virskim umirovljenicima, nezaposlenima, osobama starijima od 65 godina, korisnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad te zaposlenima na dugotrajnom bolovanju, i to u pojedinačnom iznosu jednokratne materijalne potpore od 1.200 eura. Riječ je o najmanje 1.620.000 eura potpora iz proračuna prema socijalnim kategorijama stanovništva, što je najveći iznos ikad isplaćen na otoku. Zbog svojih socijalnih politika, demografskih i pronatalitetnih mjera te potpora usmjerenih na cjelokupno otočno stanovništvo, Vir s dobrim razlogom slovi kao „švedski otok u Jadranskom moru“.

– Ispunili smo obećanje iz predizbornog razdoblja da ćemo riješiti sva dugovanja prema našem stanovništvu, odnosno prema djeci, školarcima, njihovim roditeljima i studentima. A posebno smo osjetljiviji kada su u pitanju najugroženije skupine našeg stanovništva – kazao je načelnik Općine Vir Marino Radović obraćajući se virskim umirovljenicima i drugim korisnicima potpora ispred općinske zgrade. Po lijepom sunčanom vremenu Trg svetoga Jure iskorišten je za predaju rješenja, jer općinska vijećnica, čak i da ima dvadeset puta veći kapacitet, ne bi mogla primiti sve koji su u srijedu tijekom jutra i popodneva došli na ovu malu svečanost. Marija i Ivan Balan iz virskog naselja Lučica bili su među njima, piše Virski list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Ovo je velika stvar. Zaista smo zahvalni Općini Vir na ovakvoj potpori. Supruga i ja živimo penzionerski od mjeseca do mjesec, pa je dobivena potpora stvarno prava stvar – kaže 78-godišnji umirovljenik Ivan koji je radni vijek proveo u sesvetskoj Termomehanici, dok je četiri godine mlađa njegova supruga Marija radila u hrvatskom telekomunikacijskom poduzeću Ericsson Nikola Tesla.

Tisuću i pol zahtjeva

– Dolazi najavljeno poskupljenje energenata, a s njime pretpostavljamo i poskupljenja svega drugog. Potpore će nam zato znatno olakšati neveselu financijsku situaciju – dodaju supružnici Balan ističući kako njihova mirovina zajedno iznosi manje od 1.200 eura. Zahtjev za dobivanje jednokratne materijalne potpore za 2024. i 2025. (po 600 eura za svaku godinu) podnijelo je 1.445 Virana. Zasad je više od 1.350 pozitivnih rješenja, ali će se do kraja tjedna ta brojka vjerojatno još povećati. U nekim priloženim zahtjevima građana postoje sitniji nedostaci koji će se lako moći popraviti, poput potvrde koju još treba priložiti ili uplate manjih iznosa.

– Bilo je jako puno zahtjeva koje smo dobili, pa bih se posebno zahvalio djelatnicima općinske uprave koji su te zahtjeve uspješno riješili u relativno kratkom vremenu. Obično bude oko tisuću zahtjeva, a sada smo ih imali gotovo tisuću i pol – naglasio je načelnik Radović uz napomenu kako će isplata potpora biti izvršena tijekom sljedećeg tjedna. Četverosatno druženje s Viranima pored načelnika Radovića i djelatnika Općine Vir, odradili su još direktor virske Turističke zajednice i općinski vijećnik Srđan Liverić te direktor općinskog poduzeća Vir zaštita Darko Bašić sa svojim zaštitarima. Zbog poodmakle dobi, manjih zdravstvenih poteškoća ili lakšeg snalaženja s dodatnim provjerama dokumentacije, virskim umirovljenicima i drugim korisnicima općinskih potpora povremeno je trebala pomoć ili najjednostavnije – čaša s vodom.

Neće biti isplata za one koji ne preuzmu rješenja

Svi korisnici potpora s pozitivno riješenim zahtjevom koji u srijedu nisu došli na podjelu rješenja, mogu ih preuzeti na protokolu Općine Vir svakim radnim danom od 9 do 12 sati. Rješenja se ne mogu preuzimati za susjede, prijatelje ili tetke, već radi zaštite osobnih podataka – isključivo za sebe. Također, isplata neće biti moguća sve dok se ne podignu rješenja – naveli su u Općini Vir.