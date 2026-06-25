I ove godine okusi cijele Hrvatske na jednom mjestu: Stiže ENO GASTRO KAŠTELA 2026.

Udruženje obrtnika Kaštela, uz pokroviteljstvo Grada Kaštela, Turističke zajednice Grada Kaštela, Zeleno i modro d.o.o., Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije, organizira manifestaciju ENO GASTRO KAŠTELA 2026. Ova jedinstvena gastronomska večer održat će se u subotu, 27. lipnja, na Portu u Kaštel Starom, s početkom u 20 sati.

I ove godine u Kaštela dolaze predstavnici iz više od 20 udruženja obrtnika iz gotovo svih županija Hrvatske, a Kaštela će još jednom postati središte kulinarskih majstorija.

Na ovom tradicionalnom druženju obrtnika – koje je ujedno i prilika za međusobnu razmjenu iskustava te upoznavanje s kolegama iz drugih dijelova zemlje – hrana će se pripremati na licu mjesta, a za svako nepce naći će se ponešto: riba, kotlovina, čobanac, štrukle, te brojna autohtona jela iz svih krajeva Hrvatske, odnosno onih iz kojih dolaze sudionici manifestacije.

- Pozivamo sve vas, drage Kaštelanke i Kaštelani, kao i sve naše cijenjene goste, da nam se pridružite i na ovoj tradicionalnoj fešti obrtnika – poručili su iz Udruženja obrtnika Kaštela.

Za zabavni dio manifestacije pobrinut će se Bravo band Split i klapa Gabine.