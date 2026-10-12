"I oni koji brinu o drugima trebaju nekoga tko će brinuti o njima": Projekt vrijedan 150 tisuća eura promijenio svakodnevicu roditelja njegovatelja u Splitu, ali sada završava

Kraj Projekta usluga ''Odmora od skrbi'' za roditelje njegovatelje s najtežim oblicima invaliditeta predstavljen je danas u prostorijama udruge ''Vjeruj i djeluj''. Pilot projekt trajao je šest mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 149.995,02 eura te je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Predsjednik udruge Nikoslav Čale podijelio je svoje dojmove i zadovoljstvo s projektom.

''Zahvaljujemo na prilici da podijelimo iskustva provedbe projekta u okviru Poziva „Odmor od skrbi". Projekt ocjenjujemo iznimno uspješnim i vrijednim, s izrazito pozitivnim učinkom na korisnike i njihove obitelji. Povratne informacije korisnika i njihovih obitelji iznimno su pozitivne. Pružene usluge predstavljaju dragocjenu podršku u svakodnevnom životu, a posebno je prepoznata vrijednost individualnog pristupa, dostupnosti podrške i mogućnosti predaha od svakodnevnih obveza skrbi. Povratne informacije korisnika i njihovih obitelji iznimno su pozitivne. Pružene usluge predstavljaju dragocjenu podršku u svakodnevnom životu, a posebno je prepoznata vrijednost individualnog pristupa, dostupnosti podrške i mogućnosti predaha od svakodnevnih obveza skrbi. USDUSO-u želimo da osobe kojima je potrebna skrb, njihove obitelji i svi koji o njima brinu znaju da nisu sami. Ponekad već razgovor, razumijevanje i osjećaj da se imamo kome obratiti puno znače. A konkretna podrška ono je što želimo staviti u središte'', pojasnio je Čale.

''I oni koji brinu o drugima trebaju nekoga tko će brinuti o njima''

Projektom je planirano uključivanje ukupno 25 pripadnika ciljane skupine. Tijekom provedba uključeno je 26 osoba sa statusom roditelja-njegovatelj a od čega su 24 osobe zadovoljavale sve kriterije za pripadnost te su isti prijavljeni u pokazatelj.

''Planiranih i ugovorenih 311 dana pružanja usluge znatno je premašeno odnosno do kraja projekta bit će odrađeno više od 350 dana usluge. Kad kažemo „odmor", često pomislimo na putovanje ili nekoliko slobodnih dana. Ali nekome tko svakodnevno brine o drugoj osobi odmor može značiti nešto sasvim jednostavno: popiti kavu bez žurbe, otići u šetnju, obaviti nešto za sebe ili samo malo predahnuti. Upravo je to poruka ovog projekta - i oni koji brinu o drugima trebaju nekoga tko će brinuti o njima'', zaključio je Čale te nadodao:

''Smatramo da postoji izrazita potreba za nastavkom aktivnosti nakon završetka projekta. Kontinuitet ovakvih usluga od velike je važnosti za korisnike i njihove obitelji, stoga preporučujemo osiguravanje dugoročnijeg financiranja i izbjegavanje prekida između projektnih ciklusa. Dodatno unapređenje vidimo u povećanju dostupnosti stručnih usluga te većoj fleksibilnosti termina i organizacije aktivnosti, u skladu s individualnim potrebama korisnika. Povratne informacije korisnika iznimno su važne, a posebno je prepoznata vrijednost individualnog pristupa, dostupnosti podrške i mogućnosti predaha od svakodnevnih obveza skrbi'', zaključuje.

Korisnici projekta imaju samo riječi hvale za udrugu ''Vjeruj i djeluj'', a mama jedne od korisnica istaknula je kako ovaj projekt puno znači za nju ali i za njenu kćer koja boluje od Cerebralne paralize. Ističe kako kćerka jako voli posjete udruzi te je kroz projekt sudjelovala u mnogim radionicama, a mama bi za to vrijeme ''ukrala'' malo vremena za sebe.

Supruga drugog korisnika koji je u invalidskim kolicima te mu je potrebna pomoć pri hranjenju i obavljanju drugih aktivnosti, hvali projekt udruge te same djelatnike.

''Moj suprug jedna čeka dolazak u udrugu. Dolazi dva puta tjedno, i imamo sve riječi hvale za terapeute. Osim toga, on se ovdje druži s drugim korisnicima što mu, itekako, dobro dođe'', pojasnila je gospođa.