I njih treba pohvaliti! Pogledajte što su danas napravili djelatnici Parkova i nasada u Splitu

Djelatnici splitskih Parkova i nasada danas su obavili radove na uređenju stabala u Pojišanskoj ulici, a njihov trud i angažman ovoga puta zaslužuju pohvalu.

Naime, tijekom dana uspjeli su urediti stabla na ovoj prometnoj splitskoj ulici i tako pridonijeti urednijem izgledu javnog prostora.

Održavanje gradskog zelenila važan je dio svakodnevne brige o izgledu Splita, a upravo su ovakvi zahvati primjer poslova koji možda ne privlače veliku pozornost, ali itekako utječu na izgled gradskih ulica.

Iako se o komunalnim službama najčešće govori kada nešto nije napravljeno ili kada građani upozoravaju na probleme, valja istaknuti i pozitivne primjere.

Zato ovoga puta pohvale idu djelatnicima Parkova i nasada koji su danas odradili posao u Pojišanskoj ulici. Jer, kao što treba upozoravati na ono što nije dobro, jednako tako treba pohvaliti i ono što je napravljeno.