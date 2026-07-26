I Jelena Perčin bila na trajektu za Velu Luku

Tradicionalni koncert u čast Oliveru Dragojeviću na trajektu Marko Polo i ove je godine okupio brojna poznata lica, a među putnicima bila je i glumica Jelena Perčin.

Dok je njezin suprug, glazbenik Ante Gelo, sa svojim bendom pratio izvođače i svirao Oliverove bezvremenske hitove, Jelena je koncert pratila među putnicima. Društvo joj je pravila 17-godišnja kći Lotta, koju je glumica dobila u prvom braku.

Posebna atmosfera vladala je tijekom cijele plovidbe prema Veloj Luci, a vrhunac je uslijedio pri uplovljavanju u luku, kada su putnici zajedno s izvođačima zapjevali Oliverov hit "Moj galebe".

Podsjetimo, Jelena Perčin i Ante Gelo nedavno su se u tajnosti vjenčali, a ovo je jedno od njihovih prvih zajedničkih javnih pojavljivanja nakon vjenčanja. Dok je Gelo bio zadužen za glazbeni dio večeri, Jelena je s ostalim putnicima uživala u emotivnoj plovidbi posvećenoj uspomeni na Olivera Dragojevića.