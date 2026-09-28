Close Menu

I Jandroković objavio "pobjedničku" kartu Splita, ali na njoj nema Žrnovnice i Gornjeg Sitnog gdje je HDZ izgubio

No na prikazu nema Žrnovnice i Gornjeg Sitnog, gdje su pobjedu odnijele nezavisne liste
Gordan Jandroković

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković oglasio se nakon izbora za splitske gradske kotareve i mjesne odbore te čestitao splitskom HDZ-u i gradonačelniku Tomislavu Šuti na rezultatu.

OVO JE STVARNA KARTA SPLITA NAKON IZBORA: "Ne znamo zašto nas se zapostavlja"

Šuta slavi pobjedu u 22 kotara i mjesna odbora: "Lijeva koalicija osvojila je samo četiri"

Jandroković je na Facebooku objavio kartu Splita s prikazom rezultata po gradskim kotarevima, uz poruku:

"Jedina vjerodostojna anketa – kotarski izbori u Splitu, HDZ – ujedinjena ljevica 22:4. Čestitke Tomislavu Šuti i HDZ-u Grada Splita! "

Ovo su rezultati kotarskih izbora u Splitu. Evo svih detalja

Brojke koje Jandroković navodi odgovaraju rezultatu koji je nakon izbora istaknuo i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Prema Šutinoj objavi, HDZ i njegovi partneri osvojili su 136 od ukupno 238 vijećničkih mjesta te 22 od 34 gradska kotara i mjesna odbora, dok je koalicija Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta osvojila četiri. Dalmacija Danas

Objavio i kartu izbornih rezultata

Uz komentar, Jandroković je podijelio kartu na kojoj su različitim bojama prikazani rezultati u splitskim kvartovima. Plavom je označen HDZ, svijetloplavom koalicijske liste s HDZ-om, bijelom nezavisne liste, a crvenom područja na kojima su slavile liste Centra i SDP-a.

Konačni rezultati kotarskih izbora! Na Lučcu-Manušu odlučila dva glasa, Spinut dao šest mandata nezavisnoj listi, na Pujankama se izbori ponavljaju

Ipak, izborna slika Splita nešto je složenija od omjera 22:4 jer su se na izborima, osim dviju političkih opcija koje Jandroković uspoređuje, natjecale i brojne nezavisne liste te druge koalicije. Na Spinutu i Sirobuji, primjerice, slavile su nezavisne liste, a nezavisna lista pobijedila je i u Žrnovnici. Dalmacija Danas

Na izborima su građani birali vijećnike u 27 gradskih kotareva i sedam mjesnih odbora, odnosno ukupno 238 vijećnika. 

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
5
Haha
6
Nice
0
What?
1
Laž
4
Sad
0
Mad
8