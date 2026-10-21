I dalje vlada velika suša, svaka litra kiše je bitna: Evo gdje će natopiti, a gdje će jedva i biti

S utorkom je navršio niz stabilnih dana, a počeka je promjena vremena koju donosi sredozemna ciklona i frontalni sustav. Jučer su zabilježene najviše dnevne temperature zraka od 19 do 24°C.

Aktualna ciklona najviše će djelovati na vrijeme upravo danas. Zbog toga je DHMZ izdao narančasti stupanj upozorenja na jugo koje će na moru imati olujne udare. Žuto upozorenje vrijedi za kopneni dio Dalmacije; zbog juga i mogućnosti grmljavinskih pljuskova.

Prognostički modeli ukazuju na to da će oborine biti neravnomjerno raspoređene. Neke lokacije će dobiti tek manje količine, a osobito će prema jugu Dalmacije lokalno pasti i preko 50 litara po kvadratnom metru.

Iako će i u četvrtak povremeno biti nestabilnosti, kiše će biti znatno manje, a vjetar će gotovo sasvim oslabiti. U petak i veći vikenda bit će suho, ali je nešto kiše i pljuskova moguće u drugom dijelu subote i noći na nedjelju.

Stabilno uz prohladne noći i ugodne dane bit će veći dio sljedećeg tjedna.

Danas će biti pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Oborine će biti neravnomjerno raspoređene. Neke lokacije će dobiti tek manje količine, a osobito će prema jugu Dalmacije lokalno pasti i preko 50 litara po kvadratnom metru. Puhat će jako jugo s olujnim udarima na moru. Popodne će postupno slabiti te će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana okrenuti na umjeren do pojačan lebić. Jutro osjetno toplije u odnosu na prethodne dane i bit će većinom od 10 do 19°C. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

Četvrtak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Većinu vremena bit će suho, a osim još u noći ponovno je popodne tek ponegdje moguća prolazna kiša ili pljusak. Vjetar će oslabiti, jugozapadnjak će okrenuti na zapadne smjerove, navečer i na slabu do umjerenu buru. Jutarnje i osobito večernje temperature zraka u padu, najviše dnevne većinom od 17 do 22°C.

U petak pretežno sunčano i suho. Ujutro slaba do umjerena bura, danju slab vjetar zapadnih smjerova. Jutro hladnije, u Dalmatinskoj zagori ponegdje ispod 5°C. Najviše dnevne temperature većinom od 16 do 21°c.

Veći dio subote djelomično sunčan i suh. Ipak, osobito je u drugom dijelu dana moguće naoblačenje uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, osobito na moru. Ujutro tiho, u drugom dijelu dana umjereno jugo i levant, prema otvorenom i pojačano. Jutro će biti prohladno, danju većinom od 17 do 22°C.

Djelomično sunčano i suho očekuje nas u nedjelju. Vjetar će okrenuto na slabu do umjerenu buru i tramontanu. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na subotu.

U ponedjeljak će ojačati bura i ponovno će biti malo hladnije, osobito navečer.