Close Menu

I dalje je kolaps na brzoj cesti prema Splitu!

Ako ne morate, ne sjedajte sada u automobil. A ako morate, naoružajte se! Ne strpljenjem, nego živcima

Ako ovog četvrtka ujutro prometujete iz smjera Sinja, Dicma, Dugopolja i/ili Klisa prema Splitu računajte na kilometarsku kolonu na brzoj cesti Solin-Klis.

Izbjegnite brzu cestu prema Splitu ako možete: Krš i lom u četvrtak ujutro, sudar dvaju automobila

Kako javlja Hrvatski autoklub (HAK), zbog prometne nesreće prekinut je promet na brzoj cesti DC1 između Klisa i Splita, u smjeru Splita.

Prema dostupnim informacijama, došlo je do sudara dvaju automobila.

- Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 na vijaduktu Ploče u smjeru Splita vozi otežano se uz ograničenje brzine od 40 km/h - javlja HAK.

Stoga, ako idete tom dionicom ceste naoružajte se strpljenjem.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
1
Sad
1
Mad
1