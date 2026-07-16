I dalje je kolaps na brzoj cesti prema Splitu!

Ako ovog četvrtka ujutro prometujete iz smjera Sinja, Dicma, Dugopolja i/ili Klisa prema Splitu računajte na kilometarsku kolonu na brzoj cesti Solin-Klis.
Izbjegnite brzu cestu prema Splitu ako možete: Krš i lom u četvrtak ujutro, sudar dvaju automobila
Kako javlja Hrvatski autoklub (HAK), zbog prometne nesreće prekinut je promet na brzoj cesti DC1 između Klisa i Splita, u smjeru Splita.
Prema dostupnim informacijama, došlo je do sudara dvaju automobila.
- Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 na vijaduktu Ploče u smjeru Splita vozi otežano se uz ograničenje brzine od 40 km/h - javlja HAK.
Stoga, ako idete tom dionicom ceste naoružajte se strpljenjem.
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