I dalje gori u Dalmaciji: "Tri požara spojila su se u jedan"

Veliki gusti dim vidi se iz Nina, rekli su nam čitatelji koji su poslali snimke požara kod Zadra. Podsjetimo, kako smo ranije objavili, u nedjelju predvečer buknuo je požar između Poljica i Vrsi.

Na terenu su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrsi.

"Naši dečki su na terenu, gori trava i nisko raslinje", rekao je zapovjednik Luka Predovan za 24sata.

Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić potvrdio je kako je i on došao na teren.

"Tri požara spojila su se u jedan veliki požar na livadi. Gasimo, pokušavamo staviti pod kontrolu", rekao je Rudić za 24sata.

Čitatelji također kažu kako gori niska šuma velike površine.

"Gusti dim prekrio je jedan dio ceste, otežano se vozi, na terenu su i vatrogasci i policija", rekli su čitatelji.