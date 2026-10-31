I bjegunac Zdravko Mamić oprostio se od Miše Kovača: "Nikada nisam upoznao većeg navijača Hajduka"

Od legendarnog Mate Miše Kovača, koji je preminuo u 86. godini života, oprostio se i Zdravko Mamić, bivši čelnik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa. U emotivnoj objavi prisjetio se njihova dugogodišnjeg prijateljstva, zajedničkih susreta i neobične tradicije koja je povezivala Dinamove europske utakmice s najvećim navijačem njegova najvećeg rivala – Hajduka.

Mamić je oproštajnu poruku započeo zanimljivom podudarnošću. Naime, on i Mišo Kovač rođeni su istoga datuma, 16. srpnja, s 18 godina razlike.

„Kad sam ja došao na svijet, ti si brojio punih 18 godina. A kad sam naučio razaznavati glasove i jasno gledati, za mene si postojao samo ti: tvoja slika i tvoj glas”, napisao je Mamić.

Istaknuo je kako je Mišo obilježio gotovo svako njegovo slavlje te da nije bilo zabave na kojoj se nisu pjevale njegove pjesme.

„Nikada nisam upoznao većeg navijača Hajduka”

Posebno zanimljiv dio objave odnosi se na Mišinu ljubav prema Hajduku, koja nije bila prepreka njihovu prijateljstvu, unatoč Mamićevoj dugogodišnjoj povezanosti s Dinamom.

„Kao što si ti meni bio uzor pjesmom i izgledom, tako sam ja od tebe dobivao nesebičnu i bezuvjetnu podršku u svim svojim borbama za jak Dinamo i jak hrvatski nogomet. Branio si me, divio si mi se, iako nikada nisam upoznao većeg navijača mog rivala Hajduka nego što si ti”, poručio je.

Dinamova delegacija zvala je Mišu prije europskih utakmica

Mamić je otkrio i detalj za koji, kako tvrdi, mnogi nisu znali.

„Uoči stotinjak i više međunarodnih utakmica koje je Dinamo igrao u Europi, noć prije nastupa Dinamova delegacija, prijatelji i sponzori iz svakoga grada nazvali bi tebe i otpjevali ti na telefon neku od tvojih pjesama”, napisao je.

Tako je, prema Mamićevim riječima, Mišo Kovač bio dio neobičnog rituala Dinamove delegacije, premda je cijelog života ostao odan splitskim Bijelima.

Prisjetio se susreta u Splitu, Zagrebu i Krapinskim Toplicama

U oproštajnoj poruci Mamić se prisjetio i brojnih zajedničkih trenutaka.

„Pred očima mi je slika hotela Lav u Splitu: jedan mali dečkić sam na plaži hotela Lav, a cijela plaža otvorenih usta gleda kako prolaziš”, napisao je.

Prisjetio se i Mišina koncerta u zagrebačkom Saloonu, kada je, kako navodi, klečao ispred njega i pjevao, kao i njihovih susreta u bolnici Dubrava i Krapinskim Toplicama.

„Sjećam se naših telefonskih poziva i razgovora”, dodao je.

„Zauvijek te voli tvoj prijatelj Zdravko”

Mamić je poruku zaključio riječima kojima je još jednom naglasio koliko mu je Mišo značio.

„Ljubim tvoje srce, dragi prijatelju, tvoju glazbu, tvoju žrtvu, tvoje hrvatstvo.

Zauvijek te voli tvoj prijatelj Zdravko.”

Njegova objava pridružila se brojnim oproštajnim porukama koje tijekom dana stižu nakon smrti Mate Miše Kovača, čovjeka čije su pjesme i ljubav prema Hajduku obilježile generacije.