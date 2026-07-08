HZZO upozorio na novu prijevaru: Građane zovu i nude besplatna pomagala, posebno ciljaju umirovljenike

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ponovno je upozorio građane na pokušaje prijevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao djelatnici Zavoda i telefonski nude razne proizvode i usluge.

Kako navode iz HZZO-a, posljednjih dana zaprimili su više dojava zabrinutih građana, među kojima su uglavnom umirovljenici. Prevaranti ih telefonom obavještavaju da su među odabranim osobama koje imaju pravo na novo pomagalo za leđa i koljena, navodno financirano ili sufinancirano sredstvima Europske unije.

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Posebno zabrinjava činjenica da tijekom razgovora ispituju žive li osobe same u kućanstvu, što dodatno povećava sumnju da je riječ o organiziranim pokušajima prijevare.

Iz HZZO-a podsjećaju da ovo nije prvi put da se njihovo ime zloupotrebljava. Posljednjih godina bilježili su više slučajeva u kojima su se lažni djelatnici predstavljali građanima nudeći liječničke preglede, medicinske uređaje ili razne preparate, a u pojedinim slučajevima tražili su čak i novčane uplate te podatke o bankovnim karticama i PIN-ovima.

Zavod naglašava da njegovi djelatnici ne prodaju niti preporučuju bilo kakve proizvode, kao ni da ne kontaktiraju građane na ovaj način radi ponude medicinskih pomagala ili drugih usluga. Sva prava iz obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju se isključivo u službenim ispostavama i područnim uredima HZZO-a.

Građanima savjetuju da ne dijele osobne ni financijske podatke s nepoznatim osobama koje ih kontaktiraju telefonom te da svaki sumnjivi poziv ili pokušaj prijevare odmah prijave policiji.