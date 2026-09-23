HZZO objavio velike promjene: Novi lijekovi za dijabetes, rak i ALS stižu na liste

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donijelo je na današnjoj sjednici više odluka kojima se u javnom zdravstvenom sustavu povećavaju razina kvalitete liječenja i dostupnosti lijekova i skrbi za pacijente, piše Dnevnik.

Među njima su uvođenje novog modela liječenja metastatskog karcinoma prostate, omogućavanje lijeka midazolam za liječenje konvulzivnih napadaja na teret obveznog osiguranja svim oboljelima, a ne samo djeci do 18. godine, ugovaranje zbrinjavanja bolesnika s krvarećim varikozitetima jednjaka te osiguranje do kraja godine novih 7000 postupaka hiperbarične oksigenoterapije. Uz to, donesena je odluka o izboru i financiranju 281 doktora medicine bez specijalizacije za rad pod nadzorom.

Prepoznajući važnost i drukčiji mehanizam djelovanja lijeka tirzepatid, poznatog pod zaštićenim nazivom Mounjaro, u liječenju šećerne bolesti tipa 2 te uvažavajući činjenicu iznimno visoke cijene njegova originalnog pakiranja, taj je lijek stavljen na Dopunsku listu lijekova HZZO-a. Utvrđena je doplata u iznosu od 25 do 45 eura (ovisno o jačini lijeka) koju će osigurana osoba za lijek propisan na recept HZZO-a plaćati prilikom preuzimanja lijeka u ljekarni.

"Ističemo i to da je stavljanjem lijeka dapagliflozin i njegove kombinacije s metforminom iz skupine SGLT2 inhibitora na Osnovnu listu lijekova, osiguranim osobama koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 omogućeno da u cijelosti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja ostvare pravo na taj lijek bez doplate", poručuju iz HZZO-a.

Prvi put u Hrvatskoj na Osnovnu listu lijekova stavljen je lijek koji se primjenjuje u liječenju metastatskog karcinoma prostate. Riječ je o novom modelu liječenja radionuklidom, koji će se za sada primjenjivati pod strogo kontroliranim uvjetima isključivo u KBC-u Zagreb.

Primjena lijekova u novim indikacijama na teret obveznog zdravstvenog osiguranja omogućena je stavljanjem na liste lijekova novih lijekova za liječenje primarnog bilijarnog kolangitisa (elafibranor), nedostatka enzima (rADAMTS13), stečene imunološki posredovane trombocitopenične purpure (kaplacizumab) i C3 glomerulopatije (iptakopan i pegcetakoplan), kao i lijekova za liječenje karcinoma endometrija - dMMR i pMMR (dostarlimab) te amiotrofične lateralne skleroze (tofersen).

Lijek midazolam otopina za sluznicu, namijenjen za liječenje konvulzivnih napadaja, na koji su do sada na teret obveznog osiguranja imala pravo djeca do 18. godine, od sada imaju pravo svi oboljeli.

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je i odluku kojom se osiguravaju uvjeti za ugovaranje i financiranje zbrinjavanja bolesnika s krvarećim varikozitetima jednjaka u okviru Mreže intervencijske gastroenterologije. Riječ je o inicijativi hrvatske gastroenterološke struke, koju je podržalo Ministarstva zdravstva, a cilj joj je osigurati jednaku dostupnost visoko specijaliziranog liječenja i unaprjeđenje ishoda skrbi za ovu skupinu životno ugroženih bolesnika.

Radi smanjenja liste čekanja Upravno vijeće donijelo je Odluku o objavi Natječaja za sklapanje ugovora o provođenju postupaka hiperbarične oksigenoterapije (HBOT). Natječaj će se propisati za provođenje 7000 postupaka HBOT-a do 31. prosinca 2026. godine, vodeći računa o ravnomjernoj dostupnosti ovog oblika zdravstvene zaštite na cijelom teritoriju Hrvatske.

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu HZZO će i nadalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga je donesena odluka o izboru 281 doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom.