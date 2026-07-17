HZZO ga prijavio, sud kaznio: Lik na bolovanju igrao nogomet, evo kakvu je kaznu dobio

Općinski sud u Rijeci kaznio je muškarca s ukupno 600 eura jer je tijekom bolovanja igrao nogometne utakmice, zaključivši da je time namjerno sprječavao vlastito ozdravljenje.

Prekršajni postupak protiv njega pokrenuo je riječki Područni ured HZZO-a zbog sumnje na zlouporabu bolovanja.

Prema presudi, muškarac je bio privremeno nesposoban za rad zbog vrućice nepoznatog podrijetla, a bolovanje mu je trajalo od 22. do 27. rujna te od 7. do 11. listopada 2025. godine.

HZZO je od poslodavca zaprimio dokumentaciju iz koje proizlazi da je za vrijeme bolovanja sudjelovao na sportskim natjecanjima. Sud je utvrdio da je 11. listopada branio kao vratar u početnoj postavi na utakmici četvrtog ranga hrvatskog nogometa.

Sud je zaključio da je sudjelovanjem na nogometnoj utakmici namjerno sprječavao ozdravljenje te da je tijekom bolovanja obavljao druge aktivnosti koje nisu bile u skladu s privremenom nesposobnošću za rad. Za ta dva prekršaja izrečene su mu dvije novčane kazne od po 300 eura, odnosno ukupno 600 eura.

Istodobno je oslobođen optužbe da je bez odobrenja liječnika napustio mjesto prebivališta kako bi 27. rujna odigrao utakmicu u Labinu. Sud je obrazložio da u optužnom prijedlogu nije bilo dovoljno opisano da nije imao suglasnost izabranog liječnika niti je precizirano na koji je način time zloupotrijebio bolovanje.

Na presudu je dopuštena žalba u roku od osam dana.