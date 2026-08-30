HZJZ upozorava na proizvode koji se prodaju preko interneta: „Nemojte ih koristiti na svoju ruku“

Internetska prodaja različitih peptidnih pripravaka posljednjih je godina sve dostupnija, a proizvodi se često promoviraju kao pomoć pri mršavljenju, povećanju mišićne mase, regeneraciji, usporavanju starenja i u druge zdravstvene svrhe. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju, međutim, da njihova kupnja i korištenje bez stručnog nadzora mogu predstavljati ozbiljan rizik.

HZJZ je posebno upozorio na internetsku stranicu Pen Peptide Hrvatska, na kojoj se, kako navode, nude brojni peptidni proizvodi, među kojima su semaglutid, retatrutid, somatropin, BPC-157, TB-500, CJC-1295, ipamorelin i MOTS-c.

Iako se na stranici navodi da su proizvodi namijenjeni istraživačkim svrhama, iz HZJZ-a ističu kako prilikom naručivanja nema ograničenja koja bi fizičke osobe spriječila da ih kupe za druge namjene.

„Proizvodi su dostupni u obliku injekcijskih olovaka te se korisnicima prikazuje način njihova doziranja i primjene, što može dodatno potaknuti fizičke osobe na kupnju i korištenje tih proizvoda“, upozoravaju iz HZJZ-a.

Ista djelatna tvar ne znači i odobren lijek

Jedna od ključnih stvari na koju upozoravaju jest razlika između djelatne tvari i konkretnog lijeka koji je prošao postupak odobravanja.

Činjenica da se neka tvar nalazi u odobrenom lijeku ne znači automatski da je svaki proizvod s tom tvari također odobren i siguran za primjenu. Odobrenje lijeka odnosi se na točno određeni proizvod – njegov sastav, dozu, farmaceutski oblik, način proizvodnje, kontrolu kvalitete i indikacije za koje se koristi.

Među proizvodima koji se nude putem interneta nalaze se, upozorava HZJZ, i tvari koje nisu odobrene za široku kliničku primjenu ili se još istražuju kroz klinička ispitivanja. U takvim slučajevima sigurnost, učinkovitost, pravilno doziranje i mogući dugoročni rizici nisu nužno dovoljno poznati.

Upravo zato ispitivani lijekovi prolaze klinička ispitivanja tijekom kojih se procjenjuju njihovi učinci i sigurnost te odnos koristi i mogućih rizika. Posebno u ranim fazama razvoja može postojati značajna neizvjesnost oko potencijalnih posljedica njihove primjene.

Neki proizvodi nalaze se i na antidopinškom popisu

HZJZ upozorava i na još jednu okolnost koja bi posebno mogla biti važna sportašima.

„Dodatno bismo skrenuli pozornost na to da su brojni proizvodi s navedene stranice uvršteni na Popis zabranjenih sredstava Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sukladno listi Svjetske antidopinške agencije (World Anti-Doping Agency, WADA)“, naglašavaju.

Dodatni rizik kod pripravaka kupljenih izravno putem interneta predstavlja pitanje njihova stvarnog sastava, kvalitete i sigurnosti. Poseban oprez potreban je kod proizvoda koji se primjenjuju injekcijom.

Za razliku od uobičajenog postupka liječenja, u takvim slučajevima nema liječnika koji procjenjuje zdravstveno stanje i opravdanost terapije niti ljekarnika koji izdaje lijek. Osoba proizvod naručuje samostalno, bez stručne procjene odgovarajuće doze, kontraindikacija i mogućih rizika.

Korisnik pritom nema istu razinu jamstva kvalitete, čistoće i sigurnosti kakva postoji kod lijekova koji su prošli propisane postupke odobravanja i kontrole.

HZJZ zbog svega apelira na građane da takve proizvode ne koriste samoinicijativno.

„Nemojte samoinicijativno koristiti injekcijske peptide ili druge lijekove nabavljene putem interneta, osobito proizvode koji nisu odobreni za primjenu u ljudi“, poručuju.

Građanima koji razmišljaju o terapiji za mršavljenje, povećanje mišićne mase, oporavak nakon intenzivne tjelesne aktivnosti, hormonskoj terapiji ili bilo kojoj drugoj zdravstvenoj svrsi savjetuju da se prethodno obrate liječniku ili ljekarniku.

Ako postoji medicinska potreba za određenom terapijom, zaključuju iz HZJZ-a, ona bi se trebala provoditi uz stručni nadzor i primjenom lijeka čija je kvaliteta, sigurnost i učinkovitost odgovarajuće procijenjena.