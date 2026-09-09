HZJZ tražio PFAS spojeve u otpadu i podzemnim vodama u Gospiću. Evo rezultata

PFAS spojevi pronađeni su u otpadu i podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta u Bilajskoj ulici 50 u Gospiću. Međutim, dosadašnja ispitivanja pokazuju da ti spojevi nisu dospjeli u vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava. U 73 do sada uzorkovana uzorka vode iz javne vodoopskrbe PFAS spojevi nisu detektirani, izvijestio je HZJZ.

Nalazi su dobiveni u sklopu vještačenja koja se provode za potrebe USKOK-a u kaznenom postupku povezanom s ilegalnim odlagalištem otpada u Bilajskoj ulici 50.

Vještaci Geotehničkog fakulteta utvrdili su prisutnost PFAS spojeva u podzemnim vodama iz mjernih bušotina, odnosno piezometara, koje se nalaze u neposrednoj blizini odlagališta. Dodatnim vještačenjem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ PFAS spojevi pronađeni su i u uzorcima otpada s iste lokacije. Spojevi pronađeni u otpadu podudaraju se s onima utvrđenima u podzemnim vodama u neposrednoj blizini odlagališta. Utvrđene koncentracije PFAS spojeva u podzemnim vodama oko odlagališta nalaze se u nižem rasponu u usporedbi s razinama onečišćenja koje se uobičajeno bilježe u podzemnim vodama u blizini odlagališta.

Nizak do zanemariv rizik za javnu vodoopskrbu

Novi nalazi ne mijenjaju dosadašnju stručnu procjenu prema kojoj je rizik da ilegalno odlagalište u Bilajskoj 50 utječe na izvore koji se koriste za javnu vodoopskrbu nizak do zanemariv.

Važno je naglasiti da se odlagalište nalazi izvan zona sanitarne zaštite i izvan slivnih područja izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu na području Ličko-senjske županije. Takvu procjenu potvrdili su vještaci Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na isti zaključak upućuje i dodatna analiza Hrvatskog geološkog instituta.

U okviru izvanrednog uzorkovanja do sada su analizirana 73 uzorka vode iz javnih vodoopskrbnih sustava i ni u jednom uzorku PFAS spojevi nisu detektirani. Dosadašnji rezultati potvrđuju opravdanost postojećeg načina praćenja. Monitoring će se nastaviti, a njegov opseg prilagođavat će se procjeni rizika i svim novim stručnim saznanjima.

Nastavlja se kontrola vode

Hrvatski zavod za javno zdravstvo nastavit će pratiti stanje vode iz javne vodoopskrbe te analizirati vodu iz individualnih zdenaca. O svim rezultatima javnost će biti pravodobno obaviještena. Dodatno, individualni zdenci nisu dio javnog vodoopskrbnog sustava. Prema važećim propisima u Hrvatskoj i Europskoj uniji nisu obuhvaćeni državnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju, već su za njihovo održavanje i kontrolu odgovorni vlasnici odnosno korisnici.

Zaključno, prema svim do sada dostupnim rezultatima, voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna. PFAS spojevi nisu detektirani ni u jednom od 73 uzorka uzeta iz javne vodoopskrbe. Praćenje stanja nastavlja se, a javnost će biti obaviještena o svim novim relevantnim nalazima.