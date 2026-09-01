HZJZ potvrdio: Voda iz slavina u Ličko-senjskoj županiji sigurna je za piće

Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Najnoviji rezultati analiza potvrdili su ranije nalaze, a u ispitanim uzorcima nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s HZJZ-om proveo je 19. kolovoza novo izvanredno uzorkovanje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava.

Analizirano 14 uzoraka

Ukupno je uzeto 14 uzoraka vode izravno na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića vrilo i Mrđenovac.

Rezultati su pokazali da su svi analizirani uzorci zdravstveno ispravni te da ni u jednom slučaju nisu zabilježena odstupanja od propisanih vrijednosti.

Posebno su ispitivani i PFAS spojevi, a prema informacijama HZJZ-a, ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Kontrole se nastavljaju

Najnovije analize tako su ponovno potvrdile rezultate prethodnih ispitivanja i pokazale da je voda iz javne vodoopskrbe na ovom području sigurna za ljudsku potrošnju.

Kontrola vode ipak se nastavlja. Nova uzorkovanja provodit će se prema dinamici koju je odredilo Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, a javnost će o rezultatima biti obaviještena nakon završetka analiza.