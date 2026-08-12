HZJZ odbacuje tvrdnje o nekontroliranoj vodi u Gospiću: PFAS analiziran više puta, stižu i novi rezultati

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) reagirao je na medijske navode prema kojima voda na području Gospića posljednjih pet mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Iz Zavoda poručuju da takve tvrdnje nisu točne te navode da je voda iz zone opskrbe Mrđenovac tijekom 2026. analizirana u više navrata, a dosadašnji rezultati nisu pokazali koncentracije PFAS-ova iznad granice kvantifikacije. Prema podacima HZJZ-a, uzorak vode iz zone opskrbe Mrđenovac uzet je 28. travnja 2026. u sklopu državnog monitoringa na lokaciji Caffe Bar Bilaj. Analizirano je 20 PFAS spojeva, a svi rezultati, uključujući i njihov zbroj, bili su manji od granice kvantifikacije od 0,0015 mikrograma po litri. "Tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih pet mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna", ističu iz HZJZ-a.

Za Gospić ove godine planirana dva uzorka

Prema Planu državnog monitoringa vode za ljudsku potrošnju za 2026. godinu, parametar "Zbroj PFAS-ova" dio je monitoringa parametara skupine B u svim zonama opskrbe u Hrvatskoj. Za zonu opskrbe Mrđenovac, kojoj pripada i Gospić, ove su godine predviđena dva uzorka za određivanje PFAS spojeva. Prvi je uzet 28. travnja, dok je drugi prema planu predviđen za rujan. Državni monitoring obuhvaća javne i lokalne vodoopskrbne sustave koji opskrbljuju više od 50 stanovnika, dok privatni bunari nisu obuhvaćeni tim programom. Uz PFAS spojeve, u parametrima skupine B prate se i metali, pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici te drugi parametri propisani važećim pravilnikom.

Dodatna uzorkovanja provedena i u ožujku

HZJZ navodi kako je isporučitelj vode Ličke vode d.o.o., zbog zabrinutosti javnosti, dodatno uzorkovao vodu na izvorištu Mrđenovac 23. ožujka ove godine.

Rezultati za svih 20 analiziranih PFAS spojeva, uključujući njihov zbroj, također su bili ispod granice kvantifikacije. Istoga dana uzorkovana je i voda koja se distribuira potrošačima na lokaciji MRO centar, a i ondje su rezultati bili manji od 0,0015 mikrograma po litri. HZJZ je zbog, kako navode, izvanrednih okolnosti proveo i novo izvanredno uzorkovanje 11. kolovoza, i to na izvorištu Mrđenovac te kod potrošača na području Gospića.

Rezultati tog uzorkovanja još nisu objavljeni. "HZJZ će javnost izvijestiti o rezultatima izvanrednog uzorkovanja provedenog 11. kolovoza 2026. godine", poručili su.

PFAS pronađen u samo jednom od 14 uzoraka

Iz Zavoda navode da je tijekom 2026. godine na području Ličko-senjske županije provedeno ukupno 14 analiza na PFAS spojeve u sklopu različitih vrsta monitoringa.

Prema njihovim podacima, PFAS spojevi detektirani su u samo jednom uzorku, i to na Tonkovića vrilu. Utvrđena koncentracija iznosila je 0,0052 mikrograma po litri, za što HZJZ navodi da je približno 20 puta manje od maksimalno dopuštene vrijednosti. Navode i da su koncentracije zabilježene na Tonkovića vrilu bile niže od vrijednosti utvrđenih tijekom istraživačkog monitoringa na drugim lokacijama u Hrvatskoj tijekom 2025. godine, kada su u pojedinim sirovim podzemnim vodama u krškom području zabilježene koncentracije do 0,025 mikrograma po litri.

HZJZ također ističe da pojedini PFAS spojevi pronađeni u opažačkim bušotinama u okolici odlagališta nisu pronađeni u uzorku s Tonkovića vrila. U priopćenju se HZJZ osvrnuo i na zabrinutost zbog mogućeg utjecaja odlagališta Rakitovac i nelegalnog odlagališta Bilaj na izvorišta pitke vode. Prema dostupnim podacima, vještaci Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članovi Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju pri Ministarstvu zdravstva zaključili su da nije utvrđena mogućnost utjecaja onečišćujućih tvari s navedenih lokacija na izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu u Ličko-senjskoj županiji. HZJZ ipak upozorava na kompleksnost krških vodonosnika te naglašava potrebu nastavka praćenja.

Tijekom godine analizirana su i brojna druga izvorišta na području županije, među kojima su Kozjan, Mračaj, Vriline, Žižići, Maljkovac, Lončari, Bačvice i Tonkovića vrilo. Prema HZJZ-u, rezultati sirovih voda bili su ispravni prema praćenim kemijskim parametrima, dok su pojedini uzorci bili mikrobiološki neispravni. Iz Zavoda pojašnjavaju da se sirova voda prije distribucije dezinficira te da je voda isporučena potrošačima bila mikrobiološki ispravna. Od početka godine do 10. kolovoza na području Ličko-senjske županije provedeno je 159 analiza parametara skupine A u vodoopskrbnoj mreži. Samo su dva uzorka bila neispravna, a HZJZ navodi da je uzrok bio u samim izljevnim mjestima. Nakon intervencija ponovljena uzorkovanja pokazala su sukladnost.

HZJZ: Voda u javnom sustavu zdravstveno je ispravna

Iz Zavoda zaključuju kako dosadašnji rezultati monitoringa potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.

Monitoring će se nastaviti, a rezultati državnog monitoringa trebali bi biti javno dostupni na mrežnim stranicama HZJZ-a. Istodobno naglašavaju kako PFAS spojevi tek od 2026. godine ulaze u redovni monitoring, zbog čega za njih još nije moguće pratiti dugogodišnje trendove kao za neke druge kemijske parametre.

HZJZ poručuje da razumije zabrinutost stanovnika te da je nužno nastaviti s mjerenjima, stručnom interpretacijom nalaza i pravodobnim informiranjem javnosti. Pozvali su građane da prate službene upute isporučitelja vode, a medije da o ovoj temi izvještavaju na temelju provjerenih podataka i rezultata analiza, bez, kako navode, nepotrebnog izazivanja straha i uznemirenosti.