HZJZ objavio rezultate izvanredne analize vode u Lici

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je rezultate izvanrednog uzorkovanja vode provedenog 11. kolovoza na području Ličko-senjske županije, nakon pojačanog interesa javnosti zbog otkrića velikih količina ilegalno odloženog otpada na području Gospića.

Kako su priopćili iz HZJZ-a, tijekom izvanrednog monitoringa uzeta su tri uzorka sirove vode i tri uzorka vode na mjestu korištenja, a dosadašnji rezultati pokazuju da su svi analizirani uzorci sukladni propisanim vrijednostima.

“Rezultati provedenih analiza pokazuju da su svi ispitani uzorci vode sukladni propisanim vrijednostima te da su utvrđene koncentracije ispod maksimalno dopuštenih koncentracija (MDK) propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju”, navodi HZJZ, piše Telegram.

PFAS spojevi ispod granice kvantifikacije

Posebna pozornost bila je usmjerena na analize PFAS spojeva, poznatih i kao “vječne kemikalije”, čija je moguća prisutnost posljednjih dana izazvala zabrinutost građana nakon objave nalaza vještačenja o ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću.

Prema rezultatima koje je objavio HZJZ, PFAS spojevi nisu utvrđeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. “U svim uzorcima koncentracije svih analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov zbroj, bile su ispod granice kvantifikacije (0,0015 µg/L po pojedinom spoju). Rezultati su u skladu s prethodnim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži”, istaknuli su iz Zavoda. Dodaju kako su dodatne kemijske i mikrobiološke analize još uvijek u tijeku te će njihovi rezultati biti objavljeni naknadno.

Uzorci uzeti u Gospiću, Otočcu i Senju

Izvanredno uzorkovanje provedeno je na šest lokacija u Ličko-senjskoj županiji. Sirova voda uzorkovana je na izvorištu Mrđenovac kod Gospića, izvorištu Tonkovića vrilo kod Otočca te na vodozahvatu Hrmotine.

Istodobno su uzorci vode za piće uzeti na mjestima potrošnje, odnosno u Caffe baru Like u Bilajskoj ulici u Gospiću, Domu za starije osobe u Otočcu te u Dječjem vrtiću Travica u Senju.

Uzorkovanje nakon rasprave o kontroli vode

HZJZ je rezultate objavio dan nakon što je reagirao na medijske napise prema kojima voda za piće u Gospiću navodno pet mjeseci nije bila analizirana na PFAS spojeve. Iz Zavoda su jučer poručili da takve tvrdnje nisu točne te podsjetili da je voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana i 28. travnja u sklopu državnog monitoringa vode za ljudsku potrošnju. Tada je analizirano 20 PFAS spojeva, a svi rezultati bili su ispod granice kvantifikacije.

HZJZ je također naveo da su Ličke vode još 23. ožujka provele izvanredno uzorkovanje na izvorištu Mrđenovac i u vodoopskrbnoj mreži te da ni tada nisu pronađene mjerljive koncentracije PFAS spojeva.

‘Dosadašnje analize nisu pokazale ugrozu za vodoopskrbu’

Prema podacima HZJZ-a, tijekom 2026. godine u Ličko-senjskoj županiji provedeno je ukupno 14 analiza PFAS spojeva. PFAS je dosad detektiran samo u jednom uzorku na izvorištu Tonkovića vrilo, no koncentracije su, prema navodima Zavoda, bile 20 puta niže od maksimalno dopuštenih vrijednosti.

HZJZ se pritom poziva i na zaključke stručnjaka Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju pri Ministarstvu zdravstva, prema kojima trenutačno nema dokaza da onečišćujuće tvari s odlagališta otpada u Bilaju ili Rakitovcu utječu na izvorišta javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji.

“Hrvatski zavod za javno zdravstvo nastavit će pratiti stanje i pravodobno obavještavati javnost o rezultatima provedenih analiza”, poručili su iz HZJZ-a.