HZJZ objavio nove rezultate: Voda u Ličko-senjskoj županiji i na Pagu sigurna je za piće

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate pojačanog praćenja kvalitete vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije i otoka Paga.

Novo uzorkovanje provedeno je 7. i 9. rujna 2026. godine, a rezultati su pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna i sigurna za piće.

U sklopu posljednjeg uzorkovanja uzeto je ukupno 18 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno izravno na slavinama, unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Senj i Tonković vrilo.

Analizirano već 111 uzoraka

HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo provodi tjedno uzorkovanje i analizu vode na temelju odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza.

Do sada je uzorkovano ukupno 111 uzoraka vode, a iz HZJZ-a ističu da su svi analizirani uzorci, uključujući i najnovije, bili zdravstveno ispravni. Posebno su analizirani i PFAS spojevi. Prema HZJZ-u, ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Izvanredno uzorkovanje nastavit će se prema dinamici koju je odredilo Stručno povjerenstvo, a HZJZ će rezultate objavljivati jednom tjedno.